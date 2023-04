Silvia Toffanin con le lacrime agli occhi lancia il triste messaggio: purtroppo è crollata anche lei

Silvia Toffanin, la meravigliosa e amatissima conduttrice veneta di nuovo in lacrime. Il messaggio è davvero triste.

Ha dimostrato nel corso del tempo di essere non solo un’immensa professionista, ma anche una donna dal cuore grande, dolce e molto sensibile. Da quando poi è diventata mamma, Silvia Toffanin non nasconde più in alcun modo le sue emozioni, comprese quelle più intense e personali, nemmeno quando è impegnatissima nelle registrazioni di Verissimo.

Il noto rotocalco di Canale 5 è un autentico successo. Non per nulla, da un paio d’anni a questa parte ha potuto contare su un’assai vincente raddoppio del programmazione. Difatti non va più solo in onda solo nel canonico spazio del sabato pomeriggio, ma anche della domenica . Ciò ha portato all’eliminazione di alcuni programmi di Barbara D’Urso.

La Toffanin ancora oggi una delle conduttrici più amate dagli italiani di ogni età. Regala ogni settimana grandissime esclusive ai suoi telespettatori. Tantissime sono le interviste che realizza lei stessa in studio o tramite collegamenti con altri studi, come nel caso dei coach e dei giudici di Amici.

In lacrime a Verissimo

Non mancano nemmeno le sorprese, decisamente inaspettate ed emozionanti per alcuni suoi gentili ospiti, molti dei quali sono praticamente diventati di casa. Non per nulla molti hanno dichiarato nel corso di alcune interviste che è sempre un piacere tornare da lei per parlare di sé e della propria carriera.

Silvia infatti è una bravissima intervistatrice e sa come far sentire a suo agio chi si siede innanzi a lei, anche se poco avvezzo ad apparire in TV e rilasciare interviste. È difatti non solo una grande giornalista, ma anche una donna fortemente empatica. Ora si è mostrata nuovamente con la voce rotta dal pianto e le lacrime che sgorgavano dai suoi occhi, durante una recente puntata di Verissimo.

Il toccante messaggio di Silvia

In quel momento era sua gentile ospite la meravigliosa Paola Caruso, che ha parlato nuovamente nel suo salotto dei problemi di salute, decisamente gravi, del figlio Michele. Ne aveva già ampiamente parlato anche nel corso di sue precedenti ospitate. Le sue dichiarazioni avevano fin da allora spezzato in mille pezzi non solo il cuore della conduttrice, ma anche dei suoi telespettatori.

A quel punto Silvia, col volto tristissimo, ha voluto mandare un sentito abbraccio a tutte quelle mamme, che come Paola, stanno affrontando momenti difficili coi figli. La clip è diventata in men che non si dica virale, anche dopo essere stata prontamente condivisa sul Profilo Ufficiale Instagram dello stesso rotocalco.