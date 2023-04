“Solo 24 ore”: ad Harry è stato dato pochissimo | Purtroppo non c’è più speranza

Harry, il secondogenito del Principe Carlo e della compianta Lady D, nuovamente nel chiacchiericcio. Ha solo un giorno per farlo.

La Royal Family è certamente sempre un argomento molto succulento per la Stampa. Del resto qualsiasi cosa facciano e dicano i suoi membri, diventa fonte di grandissimo chiacchiericcio praticamente ovunque. Dopo la dipartita dell’amatissima Regina Elisabetta, il suo erede al trono, così come la sua affascinante seconda moglie e i suoi figli con relative consorti, sono diventati i veri protagonisti.

Harry ha poi assunto sempre più il ruolo di autentica pecora nera della famiglia, insieme alla sua bellissima dolce metà. Nessuno dei suoi familiari avrebbe loro perdonato la scelta, ormai effettuata svariato tempo fa, di lasciare non solo la vita di palazzo ma l’Inghilterra in toto, per andare a vivere in America.

Tale decisione Harry la prese dopo che Meghan gli aveva detto chiaramente che non ne poteva davvero più della rigida etichetta imposta e dalle chiacchiere sulla sua persona. Tuttavia, poco prima di morire, la Regina li aveva perdonati. Ora i rapporti con Re Carlo e il Principe William, nonché con la sua splendida moglie Kate Middleton, sono ancora molto tesi e non accennano a dipanarsi.

Il libro della discordia

Inoltre dopo l’uscita dell’autobiografia di Harry Spare, pare che siano addirittura peggiorati. Del resto lui, tra le pagine, non ha praticamente risparmiato nessuno. Il padre, stando all’ascolto di alcune gole profonde vicino alla famiglia, aveva cercato in ogni modo possibile di fermare l’uscita del libro, senza alcun successo.

Stesso discorso per la seguitissima serie dedicata sia al figlio che alla nuora realizzata per Netflix, che ha destato molto scalpore. Tuttavia ora l’argomento più interessante che riguarda la Royal Family è l’incoronazione di Re Carlo, molto imminente, dato che avverrà il 6 maggio 2023. Confermata anche la presenza di Harry, senza Meghan, ma ad una condizione.

Harry ci sarà ma da solo

Secondo Paul Burrell, ex maggiordomo della compianta Lady D, ad Harry sarebbe stato destinato un posto in decima fila. Ciò è stato deciso per consentire al giovane di andarsene senza farsi troppo notare, come la cerimonia si sarà conclusa. Lo ha spifferato al The Sun, Inoltre ha aggiunto che Harry ha deciso di essere presente solo per far felice suo padre.

In ogni caso non ha alcuna intenzione di trascorrere molto tempo né con lui, né con gli altri famigliari. Non per nulla pare che trascorrerà in Gran Bretagna non più di 24 ore. Poi tornerà in California dalla sua splendida Meghan e dai suoi adorati figli. Ora i suoi estimatori sognano che con il tempo i dissapori con Carlo e con William possano trovare una loro degna conclusione.