Isola dei famosi, tra i naufraghi c’è un ‘killer’: l’allarme rosso semina il terrore

Isola Dei Famosi, una notizia assai terribile si è fatta strada in Rete. Possibile pericolo di morte per i naufraghi. I telespettatori sono atterriti.

La nuova e assai attesa edizione dell’Isola Dei Famosi è da poco iniziata su Canale 5 e sta già facendo parlare di sé praticamente ovunque. Non mancano difatti le prime già accese liti, le cui clip sono diventate immediatamente virali. Una di loro, avvenuta in orario notturno, è quella che ha preso vita tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo.

Sono volati stracci e si è ben intuito che i rapporti fra i due siano molto tesi. Marco Predolin poi ha messo in luce fin da subito il suo carattere pepato dopo che era stato nominato. Tra i vari naufraghi la più chiacchierata è certamente Cristina Scuccia, che ha da poco lasciato il velo per intraprendere ad ampio raggio non solo la sua carriera nel mondo della sette note, ma pure dello spettacolo in toto.

Ha inoltre dichiarato di non avere alcuna intenzione di togliersi i pantaloncini in questa sua esperienza a Honduras, che ha abbinato a un costume intero. Tuttavia poco prima del fischio d’inizio della sua nuova edizione, l’Isola era particolarmente attesa per via del ritorno sul Piccolo Schermo di Ilary Blasi, dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Una nuova serie gatta da pelare per il reality

Lei è apparsa più bella e radiosa che mai, con un nuovo look per le sue chiome. Pochi istanti dopo la diretta, ha lanciato anche un messaggio ricco di stima e di affetto a Nicola Savino, che quest’anno ha lasciato il suo posto di opinionista ad Enrico Papi. Confermatissima invece la camaleontica Vladirmir Luxuria in studio, mentre l’invitato è sempre il bravo e accorto Alvin.

Il programma è particolarmente seguito e, a livello di messa in onda, dopo le vacanze pasquali ha preso il posto del GF Vip. Un fatto già successo negli anni passati, quello del passaggio di testimone tra Alfonso Signorini e la brava Ilary Blasi. Non sono però mancate le critiche da parte del critico TV Aldo Grasso, nei confronti della conduttrice e dei partecipanti, che hanno lasciato l’amaro in bocca ai più. Tuttavia ora ci sarebbe un’altra preoccupazione che spaventa e non poco i telespettatori.

Un insetto molto pericoloso

In poche parole, proprio in Honduras, dove si svolge il programma, vive un insetto molto pericoloso per l’essere umano. Anzi, gli scienziati ci insegnano che è tra gli animali più nocivi del mondo. Si tratta della vespa boia. Una sua puntura può rivelarsi fatale, dal momento che il suo veleno è necrotico. Inoltre può procurare anche moltissimo dolore.

Tuttavia questo è solo uno dei tanti insetti in generale di natura pericolosa che esistono sull’Isola. I concorrenti lo sanno bene. Inoltre ora che è ancora presente un uomo di Scienza e di Cultura come Alessandro Cecchi Paone, potranno contare sulla sua preparazione, per cercare di starne alla larga il più possibile.