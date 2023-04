“É al culmine”, Francesca Tocca non ne può più: stavolta Maria ha proprio esagerato

Francesca Tocca, amatissima ballerina professionista di Amici, non ne può più e non ha nascosto il suo dissenso. Ecco cosa non tollera più del talent show di Maria De Filippi.

Francesca Tocca è una delle professioniste più note di Amici e il merito è del suo indiscusso talento. Nata a Catania il 24 luglio 1989, a 16 anni ha iniziato a dedicare anima e corpo ai balli di coppia. Con il marito Raimondo Todaro ha aperto una scuola di ballo nel 2013 nella loro città natale e dal 2015 fa parte del cast del talent show.

Tempo fa è stata al centro del gossip per via della sua relazione con l’allievo Valentin Dumitru, il quale ha partecipato nell’anno in cui è subentrata la pandemia. Maria De Filippi non ha potuto più nascondere ciò dopo che si sono dati un bacio passionale al termine di un’esibizione.

Proprio in quel periodo era in crisi con Todaro, in quanto stesso lui aveva riferito di aver lasciato casa. Non ha mai abbandonato le speranze, ma ha combattuto e alla fine ne è valsa la pena. Galeotto è stato l’arrivo del ballerino ad Amici, dato che gli è stato proposto il ruolo di maestro.

Da qualche settimana ha gli occhi puntati addosso per una presunta gravidanza. Tutto ha avuto inizio quando ha consegnato il premio del guanto di sfida indossando un vestito che copriva delle rotondità sospette. Inoltre al suo posto accanto a Mattia Zenzola c’è l’ex allieva Benedetta Vari. Adesso, invece, è stato realizzato un tweet per da un utente social per un altro motivo.

“Prende quel guanto e lo butta”

Per la questione della presunta gravidanza, la diretta interessata è intervenuta smentendo. La famiglia Todaro, quindi non si allargherà per il momento. La Tocca esprime se stessa quando balla al centro dello studio. Non si sa tanto della sua vita privata perché tende a essere riservata. Infatti sulla questione di Valentin chiese palesemente di essere lasciata in pace.

In questi giorni una pagina di Twitter le ha dedicato un post. Osservando le sue espressioni facciali, ha dato l’impressione che non gradisce i guanti di sfida: “Qualche giorno prende quel guanto e lo butta sul pubblico urlando. Io la vedo così piena. Lei è al culmine”. Ovviamente si tratta del parere di un utente social che non si è risparmiata nel fare un commento ironico.

L’addio di Todaro

Per quanto riguarda Raimondo Todaro si dice che potrebbe lasciare il talent show. Al suo posto ci sarebbe Giuseppe Gioffré, attuale giudice del Serale.

Il maestro ancora non ne ha parlato, di conseguenza non è detta l’ultima parola. Se restasse i fan farebbero i salti di gioia.