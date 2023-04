Fiocco rosa a Uomini e Donne: finalmente è nata la bellissima bimba | Loro sono il simbolo del programma

Un’amatissima coppia di Uomini e Donne ha accolto un’altra cicogna. I fan hanno fatto i salti di gioia. Ecco di chi si tratta.

Il programma televisivo di Maria De Filippi permette a chi partecipa di trovare l’anima gemella. Purtroppo non tutti riescono nel loro intento, ma non perdono mai le speranze. Gemma Galgani, per esempio, da anni si mette alla prova nello studio per trovare una persona da amare. Dopo Giorgio Manetti ha accumulato solo delusioni, eppure con sorriso affronta ogni conoscenza che accetta di affrontare.

Tra le coppie che si sono formate all’interno dello studio si possono menzionare Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Lei non scelse Luca Onestini per l’attuale marito che a breve lo renderà padre per la seconda volta. Prima esperienza, invece, per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. La giovane corteggiava Ivan Gonzalez, ma poi con l’arrivo dell’altro tutto è cambiato al punto tale che tra qualche mese diventeranno genitori.

Non si sono conosciuti a UeD Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (lei scelse Mattia Ranieri e lui corteggiò in precedenza Michela Quattrociocche), bensì al Gf Vip 6. Fra qualche settimana potranno abbracciare Celine, però per il ragazzo si tratta della seconda paternità.

Alessia Cammarota darà il terzo figlio all’ex tronista Aldo Palmieri. Loro sono la dimostrazione che il vero amore può nascere in un contesto televisivo. In queste ore una coppia celebre del programma ha dato alla luce un altro figlio. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Il terzo figlio per l’ex tronista e l’influencer

I due volti di UeD sono Beatrice Valli e Marco Fantini. Quest’ultimo si propose per Anna Munafò, però lei andò via mano nella mano con Emanuele Trimarchi. La De Filippi gli ha offerto il trono e così in questo modo ha conosciuto Beatrice. Nonostante alcune segnalazioni arrivate alla redazione, lui non ha esitato a sceglierla e da allora non solo sono uniti, ma sono diventati genitori per la terza volta.

Lei ha avuto da una precedente relazione un figlio di nome Alessandro, con il quale Marc ha un bel rapporto. Poi sono nate due splendide figlie, Azzurra e Bianca. Il 24 aprile 2023 è nata la piccola Matilda Luce Fantini. Con un post pubblicato su Instagram ha aggiornato i follower che non hanno esitato a farle gli auguri.

“Benvenuta al mondo Matilda”

Il post ha ottenuto tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che è molto seguita sul web. Marco sarà al settimo cielo per essere diventato di nuovo padre di una splendida bambina.

Sicuramente la neo mamma condividerà altri scatti e dei video di Matilda Luce per soddisfare la curiosità dei follower. Per questo motivo non ci resta che attendere ulteriori news.