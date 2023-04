Mina, spifferate le sue reali condizioni: “Da 25 anni è rinchiusa in casa e…” | Quello che nessuno voleva sentire

Finalmente il figlio di Mina, spiffera le reali condizioni di sua mamma. È confermata quindi la voce che la famosa cantante sia rinchiusa in casa da 25 anni? Cosa sarà mai successo ad una delle voci più incisive e famose nella storia della canzone italiana?

È una triste verità quella rivelata dal figlio della nota cantante Mina sulle sue reali condizioni. Veramente da 25 anni sarebbe rinchiusa in casa? La domanda che sorge spontanea è perché? Come mai una delle cantanti italiane più amate di sempre ha deciso di isolarsi dal mondo?

Mina con la sua voce ha stregato intere generazioni, la sua fama non avrà mai fine, anche i nuovi cantanti sanno chi è, creando cover attuali delle sue canzoni. Per questo i fan pretendono di sapere la verità su di lei una volta per tutte.

Mina: un fuoriclasse contemporaneo

Mina è la famosa cantante, produttrice discografica, attrice e conduttrice televisiva di 83 anni, la quale con la sua voce ha stregato i suoi fan fin dagli esordi. La sua bravura sugellata da una voce particolare e straordinaria le ha fatto vincere diversi premi e riconoscenze con brani epici come per esempio, Se telefonando, Amor mio, Acqua e sale, Ancora e tante altre ancora.

La cantante nonostante il successo improvviso che l’ha ricoperta, ha sempre cercato di vivere a modo suo, con il suo stile, senza compromessi e senza sottostare a nessuno. Proprio per questo, oggi giorno, nonostante la sua età avanzata, riceve ancora chiamate da tutti i cantanti giovani e non, esordienti e famosi, che sperano in una sua collaborazione. Mina ha due figli, avuti con compagni diversi, Massimiliano Pani, famoso compositore, arrangiatore e produttore discografico e Benedetta Mazzini, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica.

Le reali condizioni di Mina

Il figlio di Mina, Massimiliano Pani, ha rivelato in una recente intervista a Che Tempo Che Fa, programma Rai condotto da Fabio Fazio, le reali condizioni di sua mamma. La famosa cantante, attualmente impegnata con il suo nuovo disco Ti amo come un pazzo, ha portato a galla brani inediti e reinterpretati, regalando di nuovo la sua straordinaria voce ai suoi fan.

Mina ha dimostrato di essere una professionista immortale, in quanto nonostante gli anni avanzati, riesce a duettare con cantanti di adesso, sbancando letteralmente al botteghino. Un classico esempio è il successo ottenuto con il brano, Un briciolo d’allegria, duettato con Blanco. Suo figlio Massimiliano, dopo averne elogiato l’intelligenza, la bravura e la fama, ha svelato la condizione attuale di sua mamma:

“…Lei è curiosissima, legge molto, ascolta moltissima musica. Ha una vivacità intellettuale invidiabile, che è una cosa che l’ha sempre contraddistinta. Non si annoia. È praticamente in lockdown da 25 anni, ma lei sta bene così.”