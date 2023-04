“Salito in ambulanza e nessuno l’ha più visto”: morte inspiegabile per il volto tv | Lacrime a Mediaset

Lacrime in Casa Mediaset, morte inspiegabile per il famoso volto tv, dopo essere salito in ambulanza nessuno l’ha più visto, generando l’annientamento nei suoi familiari. Non si può morire così, non è giusto.

Il noto volto tv era amato da tutti, non solo per la sua straordinaria voce, ma anche per la sua indole buona. Con la sua allegria e il suo modo di fare ha sempre tenuto unita la sua grande famiglia, per questo i suoi fanno fatica ad andare avanti senza di lui.

Quella volta che fu arrestato…

Il mondo intero conosceva questo noto personaggio, nessuno è ancora riuscito a farsene una ragione, la sua morte è una ferita ancora aperta. Il volto noto era un cantante, batterista, paroliere e regista italiano. Faceva parte di una delle band italiane più famose di sempre, formatasi negli anni ’70, con cui rimase in attività fino al giorno della sua morte. Tutti i membri del gruppo si consideravano una grande famiglia, motivo per cui passavano sempre tanto tempo insieme.

Il cantante scrisse molte canzoni che resero famoso il gruppo, tutt’ora, nonostante siano passati decenni da quando questi brani cult furono cantanti, sono conosciuti e rinomati da tutti. Proprio a dimostrazione del cuore “grande” del cantante, in passato raccontò di quella volta che fu arrestato, quando decise di intervenire per difendere una ragazza strattonata da un uomo violento. Il suo problema fu che il soggetto era un carabiniere, tra i due ne nacque un diverbio e quando arrivarono i carabinieri, arrestarono lui per proteggere il loro collega. In quell’occasione la band musicale dovettero esibirsi senza di lui.

La morte dolorosa

Per chi non l’avesse ancora capito, il volto della tv che è morto in maniera inspiegabile è Stefano D’Orazio de I Pooh. Durante una recente intervista a favore di Silvia Toffanin di Verissimo, i restanti membri del gruppo hanno parlato di diversi aneddoti del loro lavoro e ovviamente non potevano non omaggiare il loro amico scomparso prematuramente nel 2020 per colpa del Covid.

Fu una morte orribile, Stefano D’Orazio, malato di leucemia, contrasse quel virus letale, il quale se lo portò via per colpa di una tosse e di una febbre alta. I Pooh hanno raccontato ancora in lacrime, che Stefano è stato portato via in ambulanza e nessuno l’ha più rivisto: “…È andato via per una febbre forte e una tosse. Lo hanno fatto salire in ambulanza e nessuno lo ha più visto, se ne è andato in una maniera così dolorosa che non si può narrare. È inaccettabile per quello che era Stefano e per quello che ha fatto per noi…”.