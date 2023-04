Chiara Ferragni non sarà molto contenta: svelati tutti i segreti (intimi) della sua famiglia

Nuove preoccupazioni per la splendida influencer. Le chiacchiere, decisamente potenti, su di lei e sulla sua famiglia, le hanno fatto storcere il naso. Spiattellati ora tutti i segreti.

È ancora lei, la mitica Chiara Ferragni l’influencer per antonomasia. Presente su tutte le piattaforme online, è sempre attiva più che mai. Qui ama non solo postare foto di brand o marchi di cui è indiscussa testimonial, ma anche parlare della sua vita privata, che tale non riesce mai a restare. Difatti a quando si è fidanzata e poi sposata con il rapper Fedez, è entrata nel turbinio della Cronaca Rosa.

I due hanno costruito assieme una bella famiglia, mettendo al mondo Leone e Maria Vittoria, che seppur ancora piccini, sono diventati subito delle vere star del Web. Tra l’altro da molti utenti sia di Chiara che di Federico sono stati molto criticati per la loro scelta di farli apparire un po’ troppo sia in foto che in video sui Social.

Di recente si era anche parlato di una forte crisi fra di loro, in seguito alle effusioni che Fedez si era scambiato nel corso della finalissima di Sanremo 2023 sul palco dell’Ariston con Rosa Chemical. Tra l’altro quella sera a co-condurre assieme ad Ama e Gianni Morandi c’era proprio Chiara, che aveva debuttato come co-conduttrice nella serata inaugurale per poi tornare nella finalissima.

Il Gossip sui Ferragnez sempre presente

Tuttavia se una crisi c’è stata, è ben presto rientrata e ora i due appaiono più felici, complici e affiatati che mai. Lui poi ha fatto molto chiacchierare di sé per la forte diatriba con il giornalista Mario Giordano a Fuori Dal Coro. Chiara dal canto suo è molto chiacchierata e cliccata per i suoi outfit, alcuni dei quali decisamente audaci, nonché per la scelta di alcune location, dove li realizza.

In tale direzione è stata molto criticata di recente per aver voluto posare, durante una vacanza con alcuni amici, nella Savana, profondamente immersa nella natura. Tuttavia ora c’è un’altra gatta da pelare per lei. Alcune forti dichiarazioni che non riguardano solo la sua persona ma la famiglia Ferragni in toto. In particolare nel mirino ci sarebbe la sorella Valentina, anche lei oggi affermata influencer.

A parlare è un’ex fidanzato, ma non di Chiara

Ad aprire il rubinetto durante una sua recente intervista al Corriere Della Sera, è l’affascinante Luca Vezil, influencer molto accreditato e conduttore per Paramount. Costui è stato per molto tempo legato alla splendida Valentina Ferragni. Nel parlare di lei, Luca ha voluto dire la sua riguardo alla famiglia della sua ex dolce metà.

“Vengo da una scuola molto rodata, quella della famiglia Ferragni. Un’accademia per certi versi anche piuttosto militaresca: sanno bene dove spingersi e dove invece non è il caso.”, ha svelato Luca. Successivamente ha svelato quale sarebbe il segreto per sfondare. “Sui Social c’è la tendenza ad appropriarsi degli argomenti di cui tutti parlano, ecco, io ho capito che non si fa”. Ovviamente Ferragni Docet.