Rai, ordito piano malefico per la conduttrice amatissima | Il web ha scoperto tutto

L’Azienda Di Viale Mazzini avrebbe creato un piano pazzesco per una nota conduttrice Rai. Ecco che cosa potrebbe accaderle.

La Rai non smette mai e poi mai di stupirci. Oltre a dare in pasto ai suoi affezionati e numerosi telespettatori tantissimi show in prima serata, talk a non finire, fiction che sono un grande successo e film sovente in prima visione assoluta, sta già lavorando per la prossima stagione TV.

Quella 2022/2023 per molti programmi è oramai quasi agli sgoccioli. Del resto verso fine maggio molti di essi saluteranno i loro estimatori per la consueta pausa estiva, per poi fare nuovamente capolino nel palinsesto a partire solitamente dal mese di settembre. Altri ancora ricominceranno a fare noi compagnia ad autunno inoltrato.

Non mancano certamente le novità, le new entry e gli adii. Inoltre si inizia anche a pensare seriamente con tanto di realizzazione di contratti veri e propri, ai concorrenti che parteciperanno ai prossimi programmi, per lo più quelli in prime time e del sabato sera. Fra di essi i più seguiti e amati sono certamente Tale E Quale Show, oltre che nella sua versione nip Tali E Quali, e Ballando Con Le Stelle.

Due colossi dell’autunno della Rai

Il primi due sono condotti dall’accorto e bravo Carlo Conti, mentre il terzo dalla splendida Milly Carlucci. Quest’ultima ha da pochissimi giorni concluso la nuovissima edizione del Cantante Mascherato, che ha visto trionfare, nelle vesti del cavaliere veneziano, il ballerino e maestro Samuel Peron.

Un grandissimo successo per lui che ha dimostrato immense doti di showman. Tra gli altri e vari vip in gara, che hanno entusiasmato con le loro maschere e performance non solo la giuria presente in studio, ma anche il grande pubblico a casa, ci sono stati Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Nathalie Guettà e lei, la mitica Simona Ventura.

È Simona Ventura la prescelta

Super Simo è arrivata in finale con la maschera della Stella. Già da diverse settimane sia la giuria e che i telespettatori avevano intuito che ci fosse lei sotto quelle fattezze. Sono state spese nel corso delle puntate meravigliose parole per la conduttrice di Citofonare Rai 2, che è apparsa più in forma che mai.

Ora si sussurra per lei una nuova e importante sfida lavorativa. Sul Web infatti si mormora che il suo nome figuri nella lista di nuovi concorrenti di Ballando Cone Le Stelle, la cui nuova edizione è super attesa. Inoltre si sussurra pure che la Rai punti a lei come vincitrice in tali veste. Intanto i suoi numerosi fan sognano ad occhi aperti di vederla danzare sulla famosa pista.