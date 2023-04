Anna Munafò, dopo UeD faticherete a riconoscerla: “Peso 92 kg ma non mi importa” | Eccola oggi

Anna Munafò, la splendida tronista di Uomini e Donne, oggi è indubbiamente molto cambiata. Com’è diventata la donna.

Uomini e Donne è ancora attualmente uno dei programmi pomeridiani più seguiti in assoluto dalle Reti Mediaset. Va in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio dal lunedì al venerdì e, da diversi anni a questa parte, oltre al Trono Classico, possiamo seguire con attenzione anche quello Over, dove le storie di dame e cavalieri tengono banco a spron battuto.

Immancabili poi gli storici opinionista Gianni Sperti e Tina Cipollari, nonché la conduttrice Maria De Filippi. Tantissimi coloro che hanno preso posto sul Trono e che ci hanno fatto sognare a occhi aperti coi loro incontri e le loro scelte. Non sempre però esse sono risultate vincenti e talora alcune storie nate in trasmissione sono finite, lasciando il classico amaro in bocca ai telespettatori.

Tra la troniste più amate dal grande pubblico c’è da annoverare Anna Munafò, che partecipò nella stagione 2013-2014. Qui uscì mano nella mano con il corteggiatore Emanuele Trimarchi, ma la loro liason ben presto finì. Dopo essersi legata sentimentalmente parlando a Matteo Miloti, ha trovato l’amore, quello vero e con la A maiuscola, in Giuseppe Saporita.

Amore, matrimonio e gravidanza per Anna

Con lui fu amore a prima vista. Sono convolati a nozze nel 2019 e sono diventati genitori di Michael. Ciò ha reso felicissima Anna, che oggi si dedica praticamente a tempo pieno alla sua vita sia di mamma che di moglie. Ha lasciato il mondo dello Spettacolo ma non rimpiange nulla. Durante una sua recente intervista rilasciata a Fanpage ha annunciato di aver preso diversi chili dopo la gravidanza.

Ha infatti confessato di pesare oggi quasi 90 kg. Lei si piace moltissimo anche così e non giustifica l’aumento di peso collegandolo del tutto alla dolce attesa. Difatti ha dichiarato che quei chili in più li ha addosso per il semplice fatto che le piace molto mangiare. Ciò che le sta maggiormente a cuore per sé stessa è essere in salute e di sentirsi in armonia con se stessa.

Lei si piace così com’è

Anna sì, sta bene con sé stessa anche se, sempre nel corso della citata intervista, non ha affatto negato che ci sia rimasta molto male quando si è vista puntata addosso gli occhi della gente, che la criticava per i suoi nuovi chili presi. Nonostante ciò lei non li nasconde, come non nasconde nemmeno il fatto di aver provato inizialmente imbarazzo nei confronti di queste persone-

Alla fine ha iniziato a pensare che non fosse giusto soffrirne. La Munafò ha anche pensato di schiarire le sue chiome, puntando maggiormente al biondo. In tale maniera il suo meraviglioso viso risulta ancora più luminoso e radioso. Oggi è felice e si sente appagata per ciò che la vita le ha donato.