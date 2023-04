“Sei ancora vergine?”: la risposta di Cristina Scuccia lascia basiti | “Veramente sono…”

La risposta di Cristina Scuccia alla domanda sulla sua verginità ha lasciato tutti basiti. L’ex suor Cristina è sicuramente più scaltra di quello che vuol far vedere, nonostante il ruolo che ha avuto, c’è chi supera il confine con le domande personali.

L’ex suor Cristina, ha lasciato tutti basiti quando le hanno chiesto della sua verginità. Ecco che cosa ha risposto Cristina Scuccia, la quale non l’ha mandata di certo a dire. Non hanno rispetto per quello in cui ha creduto prima e fioccano le domande personali indelicate, sarà ancora sicura di rimanere all’Isola dei Famosi?

Le credenze popolare sulle suore si sa, fanno satira ancora oggi, ovvio che un conto è sentire delle storielle umoristiche, un conto è porre domande totalmente indelicate a chi quell’abito l’ha indossato veramente in precedenza. Ne sa qualcosa Cristina Scuccia la quale deve affrontare una nuova vita in cui non c’è più il suo abito a proteggerla.

L’amore è sempre stato un peso

Cristina Scuccia è la famosa ex suor Cristina, la quale è stata famosa per aver partecipato a The Voice, lasciando senza parole tutti, grazie alla sua straordinaria voce. Dopo un lungo periodo di riflessione su quella che avrebbe dovuto essere veramente la sua vita, Cristina ha deciso nel 2022 di abbandonare la sua vocazione e di vivere da “civile” potendo così proseguire con la sua nuova fede, la musica.

Dopo aver inciso il suo primo album, la Scuccia ha deciso di partecipare al reality, L’Isola del Famosi, di cui è attualmente naufraga ad Honduras. Non solo sull’isola, ma anche prima della sua partenza, le sono state fatte diverse domande sulla sua vita prima di aver preso i voti. L’ex suor Cristina ha rivelato di aver preso i voti a 19 anni, ma prima di essere stata una ragazza come tutte le altre, con fidanzatini e prime cotte amorose. Per lei però: “Le pochissime storie che ho avuto erano per me un impegno. Quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo era un impegno perché io preferivo fare altro. La mia passione più grande è sempre stata il canto…”.

La domanda sulla verginità di suor Cristina

Cristina Scuccia ha lasciato tutti basiti, dopo aver risposto a tono ad un curioso ed irriverente, Marco Mazzoli che senza freni, com’è abituato ad agire allo Zoo di 105, ha chiesto a Cristina se fosse ancora vergine. Pensando di mettere la naufraga in difficoltà, è rimasto “a bocca asciutta” dopo che la Scuccia gli ha risposto: “Veramente io sono Leone”, alludendo al suo segno zodiacale.

Dopo essere rimasti tutti interdetti per qualche secondo, alla fine i naufraghi dell’Isola dei Famosi si sono fatti una bella risata. Cristina Scuccia pare non stia avendo problemi a gestire le domande scomode che i suoi colleghi naufraghi si divertono a farle, è una donna senza filtri quella che stiamo vedendo. Racconta la sua vita senza troppe preoccupazioni dei possibili giudizi che potrebbe raccogliere sul suo cammino.