Armando Incarnato non può andare via da UeD: Maria l’ha messo lì per un motivo ben preciso

Secondo Alessandro Rosica, ovvero l’investigatore dei social, ha dato una notizia su Armando Incarnato attraverso una storia di Instagram. Andiamo a scoprire cosa ha scritto.

Armando Incarnato è senza dubbio uno dei cavalieri più chiacchierati del Trono Over di Maria De Filippi. Dato che non ha peli sulla lingua, dice sempre ciò che pensa. Proprio per questo motivo è amato e allo stesso tempo non tollerato. Spesso fa discussione con Gianni Perti e Tina Cipollari, senza dimenticare alcuni partecipanti del programma televisivo.

Di recente è stato criticato da Aurora Tropea, la quale ha detto che lui avrebbe fatto il provino per il Grande Fratello, ma non l’ha superato. Di conseguenza il diretto interessato ha chiesto alla padrona di casa di indagare per capire se è una menzogna o la verità. La De Filippi l’ha tranquillizzato dicendo che anche se fosse vero, non ci vedrebbe niente di male.

In un secondo momento sul suo profilo Instagram ha condiviso un post per difendere a spada tratta la dama Gemma Galgani. Quest’ultima ha avuto una discussione molto animata con Paola Ruocco perché l’ha definita una donna “affamata”. Secondo l’affascinante napoletano Paola ha mancato di rispetto, in quanto ha aggravato ancor di più la sua posizione non chiedendo scusa.

In queste ore Alessandro Rosica ha espresso un suo parere su Instagram dopo aver attivato la modalità Fammi una domanda. Un utente social gli ha chiesto cosa ne pensa su Armando e lui è andato diritto al nocciolo della questione.

“Porta avanti il programma”

“Falso arrivista, predica bene e razzola male. Dentro perché porta avanti il programma. Deve pregare lo stesso santo di Gianni”, ecco cosa si può leggere nella storia dell’investigatore social. Ovviamente si tratta di un parere personale, privo di riscontri effettivi. Da un lato è chiaro che non abbia simpatia né nei suoi confronti né per Gianni.

Secondo il suo punto di vista Armando sa come animare le puntate. Rappresenta una garanzia per Uomini e Donne perché sa come creare delle dinamiche avvincenti. Qualche utente social appoggia quanto scritto mentre altri no. Del resto è inevitabile che vengano a crearsi delle fazioni a sostegno dell’uno e dell’altro.

L’accusa dell’opinionista

Gianni tempo fa gli aveva puntato il dito contro perché arrivano sempre a lui, stranamente, le segnalazioni sugli altri partecipanti. Senza girarci intorno, ha insinuato che potrebbe essere proprio Armando a chiederle per avere visibilità.

Non avendo delle conoscenze da portare avanti, ricorre a questo stratagemma per non finire nel dimenticatoio. Accuse forti che per fortuna sono state messe da parte in seguito a un confronto tra cavaliere e opinionista. Tutto merito della De Filippi, come sempre del resto.