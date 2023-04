Amadeus, nel suo lavoro c’è lo zampino del figlio: è Josè a tenere le redini di Sanremo (ma nessuno lo sapeva)

Pare che dietro le decisioni inerenti al Festival di Sanremo del conduttore Amadeus ci sia lo zampino del figlio José. Si è affrontato l’argomento in un amatissimo programma televisivo.

Per ben tre edizioni consecutive la Rai ha puntato su Amadeus, uno dei conduttori più amati del momento. Adesso fa compagnia agli italiani con il programma televisivo Affari tuoi. Dopo anni gli altri vertici della Rai hanno deciso di riproporlo al pubblico e stanno riscontrando ottimi risultati in termini di ascolto. Il merito è anche della sua indiscussa professionalità.

Nel 2002 è stato al timone della conduzione de L’Eredità e accanto a lui c’era la showgirl Giovanna Citivillo che ha incantato tutti con il momento della scossa. Quando le telecamere inquadravano Amadeus era evidente il suo sguardo estasiato. Infatti di lì a poco le chiese di uscire per un caffè e da allora sono inseparabili.

Stanno insieme da oltre 20 anni e dal loro amore è nato José Alberto (nome dato in onore di Mourinho, l’allenatore dell’Inter). Nonostante la differenza d’età e lo scorrere del tempo sono sempre affiati e uniti. Gli italiani hanno imparato ad amarli perché rappresentano una delle coppie più longeve del piccolo schermo.

Di recente Giovanna e José sono stati ospiti di Felicissima Sera di Pio e Amedeo. Il simpatico duo ha parlato del Festival di Sanremo 2024 proponendo dei cantanti da inserire tra i Big. Ma perché hanno parlato con loro e non con Amadeus? Pare che non sia lui a prendere delle decisioni in merito all’evento canoro.

“Io consiglio e lui decide”

Pio e Amedeo hanno fatto divertire il pubblico con dei siparietti alquanto originali. Il segreto del loro successo è sicuramente quello di cogliere alla sprovvista con le battute e i gesti più impensabili. Amedeo non ha fatto eccezione nemmeno con José, al quale si è rivolto con testuali parole: “Papà si sta facendo anziano, non capisce più niente dei giovani e ci sei tu che l’aggiorni sulla musica“.

Il ragazzo ha ammesso che gli dà dei consigli. Sia Giovanna che lui sono stati allo scherzo, dato che i conduttori hanno proposto ironicamente di inserire al Festival di Sanremo la categoria del canto neomelodico. Entrambi hanno acconsentito, anche perché la donna è di parte essendo napoletana.

Le esibizioni canore

Il primo a esibirsi è stato Checco Dany sulle note di Tu tu ta ta e a seguire Nancy Coppola, Stefania Lay e Rico Fermiano hanno cantato Io so guaglione. Infine La foglia di bambù cantata da Franco Staco.

I cantanti hanno portato dei regali, ma Giovanna e José non hanno potuto accettare (il tutto è avvenuto in chiave ironica). Alla fine hanno promesso che ne avrebbero parlato con Amadeus. Come sarà andata a finire? Lo scopriremo l’anno prossimo.