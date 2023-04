Carmen Russo, dopo decenni l’agghiacciante confessione: “Ho falsificato i documenti”

Carmen Russo ha rivelato dopo decenni un’agghiacciante confessione, ha falsificato i documenti. Ha imbrogliato tutti, non avrebbe ottenuto niente se non avesse compiuto questo gesto? Probabilmente non sarebbe neanche qui oggi?

La confessione agghiacciante di Carmen Russo avvenuta finalmente dopo decenni, quei documenti li ha falsificati, per questo ha ottenuto quel titolo. Senza quell’azione probabilmente non avrebbe ottenuto la notorietà di oggi? Dopo tanti anni la moglie di Enzo Paolo Turchi si è tolta quel “peso dallo stomaco” che si portava avanti da tanto, le bugie si sa corrodono l’anima.

La fata turchina diceva a Pinocchio: “Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito, perché ve ne sono di due specie: vi sono le bugie che hanno le gambe corte, e le bugie che hanno il naso lungo: la tua per l’appunto è di quelle che hanno il naso lungo…”. Con molta probabilità, anche il naso di Carmen Russo si è allungato, dopo questa bugia, visto che le sue gambe perfette sono tutt’altro che corte.

Chi è Carmen Russo?

Carmen Russo è la nota ballerina, showgirl e attrice italiana, nata a Genova nel 1959, famosa per aver sposato il coreografo Enzo Paolo Turchi nel 1987. Dopo tanti anni, la coppia ha avuto una figlia, Maria, nata nel 2013, nonostante l’età avanzata dei due volti dello spettacolo. La Russo ha iniziato a lavorare seriamente costruendosi una fama a partire dagli anni ’80 quando ottenne diverse parti in vari film dell’epoca.

Ottenne molto successo nei film definitici “commedie sexy all’italiana“, recitando insieme ad Alvaro Vitali e Lino Banfi, inoltre diventa uno dei volti storici del famoso Drive In, dove interpreta la cassiera sexy. Negli anni lavora in diversi campi, fino ad approdare a reality quali Grande Fratello Vip, l’Isola dei Famosi e così via. Inoltre ha aperto due scuole di danza che gestisce personalmente dove insegna il suo sapere alle nuove generazioni in cerca di fama, è una specie di Maria De Filippi, senza telecamere.

La confessione di Carmen Russo

Carmen Russo dopo decenni si è tolta “un peso dallo stomaco” rivelando un’agghiacciante verità. Quando aveva 14 anni, partecipò ad eventi di bellezza quali Miss Italia, ma vista la sua giovane età, non avrebbe mai potuto superare le selezioni, così ha falsificato la documentazione, riuscendo così a vincere il titolo di Miss Emilia.

Ecco cosa ha confessato ai fan la Russo, lasciando tutti a bocca aperta: “Io a 14 anni ho fatto Miss Italia. Non si poteva fare a quella età, ho falsificato il documento…”. Infine ha rivelato che lei è assolutamente pro chirurgia estetica e non si vergogna di ammetterlo: “La chirurgia deve servire per mantenere quello che madre natura ci ha dato, poi c’è la legge di gravità che è uguale per tutti”.