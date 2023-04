Uomini e Donne, Carlo Alberto beccato con un’altra: la segnalazione è vergognosa

Il corteggiatore Carlo Alberto è stato beccato in compagnia di un’altra donna e non si tratta della tronista Nicole Santinelli. Ecco la segnalazione dell’influencer Deianira Marzano.

Uomini e Donne quest’anno ha dato la possibilità a Lavinia e Federico di trovare l’anima gemella. La prima è andata via con Alessio mentre l’altro con Carola. Dopo mesi del percorso del trono sono riusciti a fare chiarezza con i propri sentimenti e a fare la scelta giusta. Adesso al loro posto ci sono Luca e Nicole che fino a fine maggio potranno approfondire la conoscenza dei rispettivi corteggiatori.

Nicole fin dall’inizio ha dato del filo da torcere a Roberta Di Padua perché quest’ultima non ha nascosto il suo interesse per il corteggiatore Andrea. Secondo il parere della dama lui vorrebbe corrisponderla, però è frenato dal contesto televisivo. Di conseguenza i battibecchi tra le due donne sono andati sempre più degenerando.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso c’è stata quando Nicole ha detto a Maria De Filippi di invitare gente impegnata per Roberta, dato che ha una preferenza spiccata per chi sta conoscendo terzi. A quel punto la diretta interessata è intervenuta menzionando gli avvocati. Nel frattempo Andrea è stato messo in discussione per un gesto compiuto a insaputa dei presenti.

In pratica Riccardo Guarnieri ha notato un bigliettino che lui ha dato a lei durante un ballo. Non ne hanno fatto parola fino a che non sono stati scoperti e così il corteggiatore Cristian è andato via dallo studio. Nicole non l’ha seguito per focalizzarsi su Andrea e Carlo Alberto. In queste ore il secondo è al centro dell’attenzione per una segnalazione fatta da un utente social a Deianira.

“Ci ha parlato tutto il tempo”

Deianira è stata contattata da una ragazza, la quale ha inviato delle foto di Carlo Alberto. Entrambi si sono recati con amici nella stessa discoteca e ha riportato dei dettagli che sono stati subito condivisi su Instagram. La ragazza in questione ha riferito che si sarebbe divertito (cosa strana a parer suo dal momento che nell’ultima puntata andata in onda era dispiaciuto per il comportamento di Nicole).

Poi ha proseguito nella descrizione della serata: “Sono stati tutto il giorno a chiacchierare con le ragazze, ha detto che non poteva fare foto da contratto…C’era una mora con cui ha parlato tutto il tempo. Molto bella e formosa, dopo ha detto che sarebbe andato in centro a Milano marittima”

Carlo Alberto nei guai

Per il momento il diretto interessato non si è esposto sull’argomento. Probabilmente se ne parlerà prossimamente nello studio di Uomini e Donne.

Molti sostengono che sulla faccenda interverrà Roberta poiché hanno notato che lo fa spesso. Nicole dopo l’ultima lite sembra che non voglia più mettere benzina su fuoco. Per questo motivo opta per il silenzio.