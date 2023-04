Mediaset, autori costretti a reagire: caos e lite tra i due conduttori | Così uno dei due ci mette

Caos e liti pesanti sono avvenute tra i due conduttori di casa Mediaset, autori costretti a reagire per sedare questa faida. Uno dei due ci ha messo pure la faccia direttamente, insomma l’atmosfera è veramente pesante, non era meglio tenere i collaboratori precedenti?

Come si dice però, “tra i due litiganti il terzo gode“, infatti, mentre i due sono ai ferri corti, il terzo personaggio se ne sta in disparte, felice di non essere al centro della diatriba. I due non sono per niente compatibili, forse era meglio lasciare il duo precedente, in quanto con la vecchia formazione le cose andavano molto meglio.

La conferma della conduttrice Mediaset?

Tralasciando per un secondo il titolo di apertura, la rete del “biscione” avrebbe diversi problemi al momento, non solo cercare di capire come far quadrare le cose tra i due conduttori prima che arrivino “alle mani” in diretta, ma anche come trattenere una storica conduttrice che pensa da un po’ di tempo di passare alla concorrenza.

Così da mamma Mediaset se le inventano tutte e pare addirittura che pur di trattenerla da loro, arriveranno diverse modifiche che la renderanno sicuramente molto contenta. Ovviamente stiamo parlando della padrona di casa di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso la quale è stata vista cenare con uno dei capoccia di Mediaset, che si sarebbe adoperato per strapparle una risposta affermativa per restare “a casa”, frenando in lei la voglia di scoprire nuove avventure in Rai. Per ulteriori conferme dovremmo aspettare il prossimo palinsesto Mediaset.

La lite furiosa anche dietro le quinte

Problemi negli studi Mediaset, caos e liti tra la conduttrice e l’opinionista, gli autori sono dovuti intervenire per sedare la rissa. Come avrete capito, tra Ilary Blasi ed Enrico Papi non scorre buon sangue. Il problema principale riguarderebbe l’atteggiamento di Papi il quale con i suoi interventi continui e i suoi siparietti, sposterebbe l’attenzione dalla conduttrice Ilary, la quale non l’ha presa per niente bene.

Molte volte la Blasi durante queste prime puntante dell’Isola dei Famosi ha bacchettato il collega riportandolo all’ordine, sarebbero intervenuti perfino gli autori, i quali avrebbero rispiegato quale siano i confini che Enrico non dovrebbe assolutamente superare. Ma pare che le cose non stiano procedendo bene e tra i due sia scoppiata una forte lite dietro le quinte. L’ultimo alterco tra i due sarebbe scoppiato quando la Blasi sarebbe intervenuta in prima linea, chiarendo all’opinionista di dover tornare in “carreggiata“, questo avrebbe acceso gli animi ancora di più tra i due.

Non si sa come finirà questa storia, quello che è certo è che Nicola Savino non manca solo ai followers come hanno scritto più di una volta sui social, ma anche a Ilary Blasi stessa. Nel mentre Vladimir Luxuria cerca di starne fuori il più possibile.