Serena Bortone, parole al miele per il bellissimo: “Sei una splendida rivelazione”

Serena Bortone, la meravigliosa giornalista e conduttrice Rai come un fiume in piena per il bellissimo collega. I fan in estasi.

Da svariati anni a questa parte, la splendida Serena Bortone ci tiene compagnia il primo pomeriggio su Rai Uno con il suo seguitissimo talk Oggi È Un Altro Giorno. Qui tratta svariati argomenti, dalla Cultura allo Spettacolo fino all’Attualità. Tantissimi gli ospiti in studio con i quali intrattiene sempre meravigliose chiacchierate a cuore aperto che suscitano la curiosità dei telespettatori.

De resto lei è una bravissima intervistatrice e sa pertanto come mettere a suo agio gli intervistati, anche coloro che non sono avvezzi a parlare di sé davanti alle telecamere. Di recente Serena l’abbiamo vista pure in altra veste, ovvero di vincente e convincente giurata per Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci.

Qui la giornalista ha vissuto il suo nuovo impegno in compagnia di Christian De Sica, Flavio Insinna, Iva Zanicchi e Francesco Facchinetti. Durante un’intervista rilasciata a TV Sorrisi E Canzoni, la Bortone ha rivelato che era stata la stessa Milly a chiederle di diventare la nuova giurata. Lei si era detta entusiasta al pensiero e ad oggi, ad esperienza conclusa, si dichiara felicissima di averla accettata.

Un’abilissima investigatrice per Milly

Chiaramente i suoi estimatori sono stati felici di vederla sul Piccolo Schermo anche il sabato sera in prime time, sempre bellissima ed elegantissima. L’abbiamo anche vista scatenarsi sule note delle canzoni più movimentate, proposte da alcuni concorrenti, così come canticchiare alcuni brani. Nel ruolo di investigatrice è risultata molto efficace e infatti ha indovinato svariate maschere.

Quella vincitrice di quest’anno è stata quella dell’affascinante e conturbante cavaliere veneziano, che ha ben presto calamitato tutta quanta l’attenzione su di sé. In essa si nascondeva Samuel Peron che il pubblico conosce per essere una delle punte di diamante di Ballando Con Le Stelle, il programma danzereccio di Rai Uno, sempre condotto dall’impeccabile Milly Carlucci.

Per lei lui è una splendida rivelazione

Ciò che non era noto, nemmeno alla collega Sara Di Vaira, era che lui fosse anche bravissimo a cantare. Non per nulla inizialmente Iva Zanicchi che nell’ultima edizione di Ballando ha gareggiato proprio insieme a Peron, aveva sostenuto che dietro a tale maschera ci fosse proprio un cantante. Ed è a lui che Serena ha rivolto parole al miele che hanno scaldato in men che non si dica i cuori degli estimatori.

Lo ha definito una splendida rivelazione. Una definizione che tra l’altro si è aggiunta a tante altre, sempre più che lusinghiere, come quella del fatto, che “sia nata una nuova stella”. Pure Milly Carlucci si è prodigata in complimenti quando Samuel si è tolto la maschera, dopo aver alzato al cielo la coppa del vincitore dell’edizione 2023 del Cantante Mascherato.