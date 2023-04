Lorella Cuccarini, la figlia fa coming out | La sua reazione vi lascerà senza parole

Lorella Cuccarini, la sua splendida figlia ha fatto coming out. La reazione della più amata dagli italiani.

Da qualche anno a questa parte la splendida Lorella Cuccarini è tornata a farci sognare sul Piccolo Schermo. Dopo avere affiancato a livello di co-conduzione l’affascinante Alberto Matano a La Vita In Diretta ha lasciato la Rai per giungere in Mediaset. Qui è approdata alla corte di Maria De Filippi e in particolare presso il talent per antonomasia. Stiamo parlando di Amici.

Inizialmente Lorella ha rivestito per tale trasmissione il ruolo di coach di danza, per poi convertirlo in quello di canto, dopo che Arisa aveva dovuto lasciarlo momentaneamente per partecipare a Ballando Con le Stelle, che poi ha vinto. Tuttavia Lorella lo ha mantenuto anche una volta che Rosalba ha fatto ritorno da Queen Mary.

Il terzo coach per il canto è ancora Rudy Zerbi. Per quel che concerne la danza troviamo Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e la new entry Emanuel Lo. Ed è proprio con quest’ ultimo che Lorella ha inscenato una coreografia molto sensuale, con tanto di bacio finale, sulle note di Brivido Felino che ha fatto molto a lungo parlare di sé.

La famiglia di Lorella

Immensa artista, lei non dimentica nemmeno il suo immenso amore per il teatro. Nonostante sia molto realizzata dal punto di vista lavorativo, è riuscita a costruirsi anche una bellissima famiglia, che la rende felice e ben fiera. Lorella e il marito Silvio Capitta hanno messo al mondo ben quattro figli, quali Sara, Giovanni e i gemelli Giorgio e Chiara.

Quest’ultima è la più famosa e svolge con successo anche il ruolo di Social Media Manager per la sua tanto celebre mamma. Non per nulla tra le due c’è da sempre un rapporto molto profondo e complice, che le induce a trascorrere molto tempo assieme. La ragazza è anche celebre per il fatto di giocare a livello professionista nella squadra di calcio della Roma, dove è tesserata da quando aveva solo 12 anni.

La dichiarazione della figlia Chiara

Ora la giovane ha destato un grandissimo interesse nei suoi confronti per il suo coming out. Incalzata da alcune domande poste dagli utenti che le chiedevano se fosse etero e se si fosse mai innamorata o uscita con una ragazza, lei ha candidamente risposto: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo come di una ragazza”. Lorella dal canto suo si è detta sempre aperta alle scelte amorose altrui, comprese quelle chiaramente dei propri figli.

Inoltre nel corso di una passata intervista ha raccontato che sono stati propri questi ultimi a fare da colante per l’unione con l’adorato marito Silvio, con il quale ha vissuto momenti difficili e qualche crisi. Tuttavia tutto questo fa ormai parte del passato e i due sono ora più innamorati che mai.