Belen Rodriguez, purtroppo non può più tenerselo dentro: “Sono piena di…” | Situazione estrema

Belen Rodriguez, la meravigliosa showgirl argentina spezza il cuore in mille pezzi dei suoi estimatori. Non è un gran momento per lei. Il commento che lascia il segno.

Certamente ha trovato il successo, quello con la S maiuscola nel nostro Paese, la meravigliosa Belen Rodriguez. Bellissima e dotata di un’eleganza e una sensualità fuori dagli schemi, è entrata ben presto nei cuori degli italiani per poi non uscirne più. Ha dimostrato di essere una showgirl e una conduttrice molto talentuosa.

L’abbiamo anche vista per alcuni camei in veste di attrice, sebbene pare che tale strada professionale non sia quella che lei voglia percorrere oggi a spron battuto. Belen è poi richiestissima come testimonial per svariati marchi. Inoltre è diventata insieme alla sorella Cecilia e al fratello Jeremias, ai quali è molto legata, una valente imprenditrice nel settore dell’abbigliamento.

Tuttavia lei non è solo molto apprezzata e assai estimata come artista e professionista, ma è anche molto chiacchierata per via della sua vita privata, che tale mai e poi mia riesce a rimanere. Non per nulla da quando ha concluso la sua lunga storia d’amore con Marco Boriello, per poi legarsi sentimentalmente parlando a Fabrizio Corona, il suo nome da allora è uno dei più appetiti dalla Stampa Scandalistica.

Una vita sentimentale molto chiacchierata

Del resto lei ha avuto in passato anche molte altre relazioni molto chiacchierate con uomini molto conosciuti, come l’affascinante Andrea Iannone e l’ex gieffino Antonino Spinalbese, con cui ha messo al mondo la piccola Luna Marì. Tuttavia la sua più eclatante liason è stata quella con Stefano De Martino, che poi ha sposato.

Si sono conosciuti al serale di Amici, quando lui era ancora fidanzato con Emma Marrone. Il tradimento avvenne in diretta ma i due dimostrarono di voler fare sul serio con tanto di nozze e la nascita di Santiago. Purtroppo l’idillio finì ben presto. Lei visse altre storie d’amore di spessore e alcuni flirt.

La dichiarazione di Belen

Stefano e Belen ci riprovarono ma senza successo. Poi nel corso della tarda primavera del 2022 iniziarono a circolare le prime voci di un riavvicinamento, che poi divenne certezza nel fulcro dell’estate. Grande è stata la gioia die loro estimatori nel vederli felici e vivere sotto lo stesso tetto. Peccato che lei da tempo appaia strana, cupa e triste.

Rispondendo a un commento di un fan sui Social, che le chiedeva come stesse e se fosse per l’appunto triste, lei ha risposo laconica di essere piena di emozioni, senza specificare di quale natura fossero. Ciò ha preoccupato moltissimo i suoi estimatori e alimentato le voci che parlano di una nuova crisi tra e lei e il marito. Voci che ad oggi non sono state né smentite, né confermate dai due diretti interessati.