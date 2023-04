Meghan Markle irriconoscibile: capelli ridotti così | Per lei è tutto rovinato

Meghan Markle, la bellissima moglie del Principe Harry praticamente irriconoscibile. Ecco come ha ridotto i capelli.

Ancora una volta una delle pecore nere della mitica e chiacchieratissima Royal Family fa parlare di sé. Stiamo parlando dell’affascinante Meghan Markle che ha deciso di lasciare la sua carriera di attrice, nonché il mondo dello spettacolo in toto. Da anni vive lontana dall’Inghilterra e da Palazzo con marito e figli. Ha optato per la sua nuova dimora per la California.

Non sarà presente all’incoronazione del suocero Carlo e della suocera Camilla. Presentissimo sarà invece il marito, sebbene posto in una posizione defilata, che gli permetterà di venire via repentinamente appena la cerimonia sarà conclusa. Mentre si mormora nelle ultime ore di uno scambio epistolare avvenuto tempo fa tra la Markle e il nuovo Re, ora si chiacchiera a spron battuto in Rete del suo nuovo look a livello di chiome.

Sebbene la rivale Kate Middleton sia considerata da tempo una vera e propria icona di stile da molte donne sparse nel mondo, anche la Markle possiede il classico zoccolo duro di estimatrici, che amano copiarle i vari outfit. Non per nulla è pure lei una donna molto affascinante e seducente che sa ammaliare in men che non si dica chiunque la guardi.

Il nuovo look fa discutere

Tuttavia ora molti suoi estimatori sono rimasti letteralmente basiti quando l’hanno ammirata durante un suo assai recente collegamento video. Lo ha realizzato per fare capolino all’interno del TED Talk della sua grande amica fotografa Misan Harriman. Ovviamente le clip non è passata inosservata. Non per nulla è stata prontamente condivisa e diventata virale in un battito di ciglia.

Ciò che ha particolarmente sconvolto è la scelta di Meghan di non apparire coi suoi meravigliosi capelli mossi né nemmeno dotati di qualche romantica onda. Tuttavia ha comunque deciso di lasciarli completamente sciolti, dimostrando così di averli lasciati ancora belli lunghi.

Liscia non convince pienamente

Ha deciso di lisciarli e con tale scelta ha sconvolto i più, che non erano abituati a vederla in tale maniera. In ogni caso la maggior parte dei suoi estimatori, che sono ancora oggi molto numerosi, ha iniziato ad elogiarla per la sua fulgida bellezza e la sua innata classe. Inoltre molti hanno incominciato a dire di averla trovata in ottima forma.

Tuttavia non sono nemmeno mancati i leoni da tastiera che hanno insinuato che Meghan abbia deciso di sottoporsi a qualche ritocchino al fine di somigliare esteticamente alla cognata Kate Middleton. Al di là del chiacchiericcio, che è sempre molto forte nei confronti della Duchessa si Sussex, lei rimane sempre e comunque una donna molto affascinante e seducente.