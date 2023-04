Denuncia in arrivo per Tina Cipollari: “Pagherai cinque volte, ora sono cavoli tuoi”

Uomini e Donne, la splendida vamp nei guai. Una minaccia di denuncia pende sopra la sua testa come una spada di Damocle. Il racconto dei fatti.

Tina Cipollari è indubbiamente uno dei maggiori capisaldi del famoso dating show di Canale 5. condotto e ideato da Maria De Filippi. In primis vi ha partecipato in qualità di corteggiatrice e successivamente di tronista. In tale frangente scelse Kikò Nalli, che divenne in seguito suo marito e padre dei suoi figli.

Qualche anno fa il matrimonio finì ed ebbero entrambi altre storie d’amore. Oggi sono in buoni rapporti, anche per il bene delle loro creature, che a detta di tutti e due, deve venire al primo posto. Tina è diventata sempre più un personaggio mediatico e televisivo a tuttotondo. L’abbiamo anche ammirata a Pechino Express in compagnia del carismatico Simone Di Matteo.

Ha dato pure alle stampe diversi libri, il cui più recente, pubblicato da Mondadori, si intitola Piume Di Struzzo. Tuttavia la Cipollari è famosa per lo più per il suo carattere decisamente pepato e per il fatto che non si fa alcun problema a dire sempre quel che pensa, pure in modo forte e assai colorito.

Tina e Gemma nemiche amiche

Sa essere molto ironica o autoironica e lanciare frecciatine al vetriolo ai numerosi partecipanti di Uomini e Donne. Sua nemica giurata in tale direzione è la dama torinese Gemma Galgani, che è anch’essa è ormai uno dei maggiori volti storici della trasmissione. La donna è ancora oggi è alla ricerca del principe azzurro e del vero amore.

Nonostante ciò è stata proprio quest’ultima a scender in difesa della vamp, dopo che un cavaliere l’aveva fortemente colpita verbalmente e minacciata di querele. Del resto anche la stessa Tina aveva in precedenza difeso la Galgani dal cavaliere Franco, quando si era comportato molto male con lei, dandogli, senza giri di parole, del cafone.

Parole molto pesanti in studio

Tuttavia stavolta i toni con l’altro cavaliere sarebbero risultati molto più forti e infuocati. Sono volati veri e propri stracci in studio, con tanto di parolacce. Elio ha sostenuto a quel punto di voler prendere seri provvedimenti nei suoi confronti, facendo chiaramente intendere che con essi si riferisse a delle querele. L’uomo ha sostenuto che per legge nessuno può offendere gratuitamente e pubblicamente qualcuno.

Lui deve provvedere a far rimanere intatta la sua dignità, essendo anche un grande imprenditore. Tuttavia nel pronunciare tutto ciò si è messo a urlare ed è a quel punto che la Galgani è intervenuta prendendo le difese della Cipollari, sostenendo che non bisogna arrivare a questo punto e che lui non doveva offendere in quella maniera una donna che ha poi reagito in maniera molto colorita. A quanto il prossimo round?