Gianni Sperti, il calvario sembra non avere fine: a 50 anni non riesce neanche più a uscire per strada

Uomini E Donne, lo storico opinionista Gianni Sperti spezza in mille pezzi i cuori dei suoi numerosi estimatori. Ha paura a uscire di casa. La confessione che preoccupa.

Da moltissimi anni a questa parte il ballerino è entrato a far parte della scuderia della Regina indiscussa delle Reti Mediaset. Stiamo chiaramente parlando della mitica Maria De Filippi, che ha intuito fin da subito che lui potesse essere perfetto per il ruolo di opinionista per il suo dating show. Un dating show che ancora oggi, in onda dal primo pomeriggio, dal lunedì al venerdì su, Canale 5, può contare su un altissimo numero di estimatori.

Da quando poi è stato inserito il Trono Over, il divertimento, così come le emozioni, sono aumentati/e a dismisura. Tra l’altro le vicissitudini tra dame e cavalieri piacciono tantissimo. Tuttavia grande attenzione è pure posta sul Trono Classico, che non manca mai di stupire con clamorosi colpi di scena, soprattutto per quel che concerne le scelte finali.

La celebre caduta dei petali di rosa, decisamente romantica, è uno dei momenti clou durante durante il quale la neo coppia decide di uscire dal programma per iniziare la loro storia d’amore a telecamere spente. Tante le storie nate su quello studio che ancora oggi possono contare su un happy end ma anche tante altre si sono concluse.

La colpa del suo malessere

A tenerci aggiornati al riguardo è anche il magazine della trasmissione, decisamente ricco di news e gossip, sia sugli attuali che passati protagonisti di Uomini E Donne. Sperti ha però rilasciato dichiarazioni molto forti non a tale testata, bensì a TV Sorrisi E Canzoni, che hanno preoccupato e non poco i suoi numerosissimi estimatori.

Nel parlare della sua carriera e in particolar modo della sua esperienza a Uomini E Donne, Gianni ha rivelato anche le sue più forti paure. Paure che talora lo frenano a tal punto da indurlo a non uscire neppure di casa. Tutta colpa dell’ansia, che talora non gli da proprio alcun tipo di tregua.

Le sue dichiarazioni

“A causa dell’ansia faccio fatica a uscire per strada. Ho delle insicurezze, non sempre mi sento all’altezza delle situazioni.”, ha svelato l’opinionista di Uomini E Donne. Poco dopo ha anche voluto fare un’improtante precisazione al riguardo. “Però ecco, non c’ nulla di male a farsi curare e a parlare dei percorsi terapeutici”.

L’artista ha anche sottolineato di non sopportare affatto quando mentono, non tanto per la bugia in sé stessa, ma per la sonora presa in giro che viene messa in atto nei suoi confronti. Ed è dunque per tale motivo che sovente in TV perde le staffe con alcuni partecipanti al noto dating show di Maria De Filippi.