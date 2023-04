Carlo III amareggiato, spunta la lettera inviata a Meghan: dal suo contenuto trapela la verità sul razzismo a corte

A un passo dalla sua incoronazione nuovi guai per Re Carlo III. La verità sul suo rapporto con Meghan in una lettera.

L’attesa è quasi finita. L’incoronazione sia di Re Carlo III che della sua consorte Camilla è praticamente alle porte. Data prescelta è il 6 maggio 2023. A seguire l’evento tantissime TV e la Stampa di tutto il mondo. Pertanto ora più che mai gli occhi sono puntati sulla mitica e chiacchieratissima Royal Family.

Da quando è venuta a mancare l’amatissima Regina Elisabetta, le tensioni tra Carlo e il suo secondogenito Harry sono aumentate a dismisura. Se da un lato la Regina che è entrata nella Storia si era riavvicinata all’adorato nipote. Lo stesso non si può dire del futuro Re, che tra l’altro non vede di buon occhi nemmeno la nuora Meghan Markle.

Lo stesso identico discorso si può applicare al Principe William, il suo fratello maggiore, che non ha davvero mai perdonato Harry di aver abbandonato non solo la vita di palazzo ma l’Inghilterra, per andare e a vivere in America con la moglie. Kate Middelton dal canto suo ha quasi sempre dimostrato antipatia nei confronti della Markle, Un’ antipatia a quanto pare più che reciproca.

Le lettere che fanno discutere

In poche parole i membri della Royal Family additano lei come la colpevole dell’allontanamento dal Corte del Principe Ribelle. Quando poi Harry ha dato alle stampe Spare, si è sollevato un terribile polverone, che lo ha allontanato ancora di più dai suoi familiari. Secondo alcune fonti vicine a Palazzo Carlo avrebbero tentato, senza successo, di impedire l’uscita del libro.

Stessa cosa si può dire per la docu serie su Netflix della vita di Harry e Meghan. In ogni caso quest’ultima, che per ora ha deciso di abbandonare il suo primario lavoro di attrice, nonché il mondo dello spettacolo in generale, avrebbe cercato di far riavvicinare Harry al padre. Ciò avrebbe dato vita a uno scambio epistolare, avvenuto di recente tra di loro.

Come sono oggi i rapporti tra loro

In particolare, pare che fu Carlo a iniziare per primo la corrispondenza, dopo che la Duchessa aveva realizzato una splendida intervista con Oprah Winfrey. In essa la Markle aveva svelato per la prima volta che quando era in attesa del figlio Archie, qualcuno a Palazzo avrebbe fatto commenti sul colore della pelle del bimbo. Tuttavia Meghan non avrebbe mai rivelato il nome di chi lo avrebbe fatto.

A quanto pare poi tale nome fu rivelato al prossimo Re Carlo, dalla stessa nuora. In ogni caso lei non ci sarà alla sua incoronazione. Presente invece sarà il marito Harry, anche se in forma defilata. Non siederà nelle prime file e conclusa la cerimonia, a quanto pare, se ne andrà di gran carriera.