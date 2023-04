Ad Alessio Campoli non è andata poi così male: dopo UeD un’ex corteggiatrice gli ha messo gli occhi addosso

Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di una delle precedenti edizioni avrebbe espresso un parere positivo su Alessio Campoli. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Alessio Campoli non è stato scelto da Lavinia Mauro, la tronista che fino a poco tempo fa ha appassionato gli italiani con il suo percorso sentimentale. E’ andata via mano nella mano con Alessio Corvino, con il quale ci sono stati tanti alti e bassi durante i mesi della conoscenza. Nonostante tutto ha augurato il meglio alla ragazza e, prima di salutarsi, Maria De Filippi ha permesso a entrambi di fare l’ultimo ballo.

In realtà Lavinia ha chiesto alla redazione di contattarlo perché è stata colpita dal suo modo di fare quando era alle prese con l’ex tronista Angela Nasti, la quale tempo fa si era seduta sul trono. Aveva scelto Alessio, ma dopo due settimane le loro strade si sono separate. Lei uscì allo scoperto con un altro mentre si stava godendo con la sorella Chiara le vacanze a Ibiza.

La faccenda, però, è finita nel dimenticatoio anche perché Alessio ha voluto optare per il silenzio. Nonostante abbia ottenuto la popolarità, non ha mai perso la sua umiltà ed è questo che ha apprezzato Lavinia al punto tale da farlo contattare. A prescindere da questa sua caratteristica non ha avuto la meglio stavolta.

Tuttavia in queste ore potrebbe aver fatto breccia nel cuore di una ragazza che si è messa in gioco per un tronista. Le cose non sono andate bene, così dopo un anno si sono detti addio. Lui fino a poco tempo fa era un concorrente del Grande Fratello Vip 7. Molti avranno già capito di chi si tratta.

“Mi ha colpita molto”

L’ex corteggiatrice in questione non è altro che Chiara Rabbi. E’ stata scelta da Davide Donadei, però si sono lasciati probabilmente per dei tradimenti di lui. Ne ha parlato lei durante l’intervista pubblicata nel post del 17 aprile nella pagina Instagram lollo.magazine.

A un certo punto ha espresso il suo pensiero su Alessio: “Sicuramente come corteggiatore mi ha colpita molto. Non lo conosco proprio di persona, però mi sembra una persona molto spigliata e autoironica e anche il suo modo di fare mi piace”.

“Non la stimo”

Poi ha affrontato anche l’argomento inerente a Roberta Di Padua. Molti ricordano che la dama è stata beccata in compagnia dell’ex tronista quando era single. Chiara non l’ha mai vista di buon occhio.

“Non la stimo e sicuramente non ho una bella considerazione di lei, quindi non sto lì a seguirla anche se mi girano spesso delle uscite fuori luogo e poco eleganti”. Replicherà la diretta interessata che nel frattempo sta facendo i conti con Nicole Santinelli? Per scoprirlo non ci resta che attendere.