Kate Middleton costretta a fare un passo indietro per colpa della Royal Family: non potrà mai più farlo

Kate Middleton è al centro dell’attenzione per via di una scelta fatta tenendo in considerazione la famiglia reale. Ecco tutti i dettagli utili per capire cosa sta succedendo a pochi giorni dall’incoronazione di Re Carlo III.

Kate Middleton è una dei membri della famiglia reale inglese più amata, anche perché con il marito, il Principe William, si prodiga per il prossimo. Durante l’anno non esita a compiere dei viaggi per portare avanti delle attività di beneficienza. Allo stesso tempo è emblema di classe ed eleganza, in quanto ogni evento è utile per sfoggiare i migliori outfit.

Kate Middleton riesce sempre a ritagliare una spazio per lei e la sua famiglia, nonostante i mille impegni tipici di una donna del suo calibro. Infatti quando può va via dal regno per staccare la spina. Una scelta più che saggia, dato che in passato si è mostrata affranta davanti alle telecamere. I sudditi si erano preoccupati per le sue condizioni di salute, ma li ha tranquillati dicendo che il problema era semplicemente la stanchezza.

All’evento dell’incoronazione di Re Carlo III ci sarà anche il Principe Harry con Meghan Markle, quindi si presume che potrebbe cercare nuovamente di far riappacificare il due fratelli. In effetti dopo la pubblicazione del libro Spare i rapporti con la famiglia reale si sono inclinati. Il Re, per esempio, non ha nascosto il suo malcontento, alimentato anche dalla serie televisiva The Crown 5.

In queste ore si dice che la Middleton avrebbe preso una decisione tale da cambiare radicalmente la sua vita. Non potrà più svolgere delle attività che da anni l’hanno resa felice. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Una rinuncia sofferta

E’ ben risaputo che la Middleton ami praticare delle attività sportive. Nel 2010 ha corso nella gara per l’ente di beneficenza Children in Crisis e ha fatto parte di un gruppo di 34 corridori legati gli uni con gli altri nel percorso. Da non dimenticare la maratona di Londra nel 2017. Di recente ha partecipato a una gara di spin contro il consorte e di tennis con la campionessa Emma Raducanu.

Adesso nella nuova maratona, che si svolgerà a breve, lei non ne farà parte. Il percorso da fare è di 26 miglia e quando le è stato chiesto il motivo della sua assenza ha risposto: “Non posso perché la sicurezza è un po’ difficile”.

Il prossimo outfit

A prescindere da tutto in tanti si stanno chiedendo cosa indosserà Kate Middleton per l’incoronazione del Re. I colori che ha sfoggiato nelle ultime occasioni sono stati il blu e il verde.

Secondo fonti attendibili pare che opterà per una sfumatura del blu. Senza dubbio lascerà tutti a bocca aperta per la sua classe ed eleganza.