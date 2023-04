Giorgia, la sua reazione alle performance di Emanuel Lo con la Cuccarini è da Oscar

Si sono mostrai molto intimi e complici i due insegnanti di danza ad Amici. La reazione della cantante Giorgia innanzi al bacio tra il suo Emanuel e Lorella.

Amici, anche quest’anno il padre di tutti i talent sta regalando grandissime emozioni ai suoi numerosissimi telespettatori, giovani e giovanissimi in primis. La fase del serale, che ha avuto il suo ufficiale fischio d’inizio il 18 marzo 2023, sempre in prime time su Canale 5, è un autentico successo, sia di pubblico che di critica.

La grande novità risiede nel cambio di giuria, composta a questo giro da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e dal carismatico Cristiano Malgioglio, che riveste tale ruolo da tempo sia a Tale E Quale Show che Tali E Quali, condotti entrambi da Carlo Conti. C’è stato anche un bella novità per quel che concerne i coach.

Confermatissimi Raimondo Todaro, Alessandra Celentano, Arisa, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, che hanno dato il benvenuto al collega Emanuel Lo. Costui, oltre ad essere un grandissimo professionista e un uomo decisamente molto affascinante, è da 20 anni il compagno di vita di una delle più belle voci della canzone italiana. Stiamo parlando della mitica Giorgia che lo ha reso anche papà.

Una performance molto sensuale

Nelle scorse settimane il ballerino ha fatto molto chiacchierare di sé per via di una sua sensuale esibizione in diretta con la più amata dagli italiani, ovvero la mitica Lorella Cuccarini. I due, che si conoscono da tantissimi anni, hanno voluto omaggiare la splendida Mina ballando sulle note di Brivido Felino.

La coreografia era molto accattivante e ha scaldato in men che non si dica i cuori dei loro numerosi estimatori. La loro performance si è conclusa a sorpresa con un bacio a fior di labbra che ha lasciato sconvolti i più e infuocato il popolo del Web. Tuttavia a quanto pare Giorgia era stata avvisata anzitempo di ciò che sarebbe accaduto sul palco. Era stata la stessa Cuccarini ad avvisarla tramite un tweet su Twitter scrivendo: “Stasera un guanto prof sensuale e speciale. Giorgia, ti chiamo tra poco così ti spiego”.

La reazione di Giorgia

A quel punto è prontamente arrivata la replica dell’artista in tono squisitamente ironico: “Mi devo preoccupare?”. Successivamente, dopo avere assistito alla performance, ha poi aggiunto che la faccenda del guanto di sfida tra i vari prof stava prendendo loro un po’ troppo la mano.

In ogni caso ha ammesso che sono talmente bravi che anche lei non ha potuto fare altro che applaudirli. E Silvio, l’affascinante marito di Lorella, come l’ha presa? A quanto pare, come hanno assicurato gli stessi ballerini, l’avrebbe presa bene e si sarebbe pure molto divertito come la stessa cantante romana, che abbiamo visto nuovamente brillare al Festival di Sanremo 2023.