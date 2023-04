“Canti con quella vecchia?”: Ornella Vanoni asfaltata dalla sua collega famosissima | La sua reazione è da Oscar

Ornella Vanoni viene asfaltata dalla sua collega famosissima la quale la insulta, dandole della vecchia senza troppi “peli sulla lingua”. La reazione della cantante è da Oscar, ecco che cosa è successo e come l’ha presa la Vanoni.

Le dà della vecchia senza troppi giri di parole, la povera Ornella Vanoni viene asfaltata e insultata dalla sua collega famosissima, la quale probabilmente ha dimenticato la notorietà della famosa cantante. La sua reazione a queste parole è da Oscar, come sempre la classe non è acqua, abbiamo molto da imparare da lei, il suo insegnamento di vita è prezioso.

Ornella Vanoni, soprannominata “La signora della canzone italiana”, è una delle cantanti italiane più longeve di sempre, in quanto è in attività dal 1956 senza mai fermarsi, pubblicando infatti 112 lavori. La Vanoni è anche considerata una delle maggiori interpreti per quanto riguarda la musica leggera italiana, nonché un’artista che ha venduto il numero maggiori di dischi, parliamo di qualcosa come 55 milioni di dischi.

Gli amori di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni è una famosissima cantante e attrice italiana, la quale, nonostante i suoi 88 anni, continua ad essere in attività. La sua voce intramontabile, è sempre stata per lei il suo biglietto da visita per il successo, in quanto i suoi fan ne sono sempre rimasti ammaliati. Se, per quanto riguarda la sua sfera lavorativa si è sempre considerata molto appagata, per quella sentimentale, purtroppo non può definirsi altrettanto fortunata, infatti ha dichiarato di essere felicemente single da oltre 20 anni.

Ha avuto un passato amoroso travagliato, famose sono state le sue relazioni con Gino Paoli, Giorgio Strehler e Lucio Ardenzi, con i quali ha vissuto momento molto infelici, portando la Vanoni ogni volta a decidere di troncare la liaison. Dopo due aborti, uno spontaneo e uno forzato dal compagno di allora, la Vanoni finalmente coronò il suo sogno di diventare mamma nel 1962, quando nacque Cristiano Ardenzi, figlio di Lucio, dal quale si separò pochi mesi prima della nascita del bambino.

L’insulto “a gratis” contro Ornella Vanoni

Qualche giorno fa, Ornella Vanoni e la sua più cara amica, l’altrettanto famosa Patty Pravo sono state ospiti al programma della Rai di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Dopo aver raccontato numerosi e divertenti aneddoti che riguardavano il vissuto delle due artisti, la Vanoni ha raccontato di quella volta che una sua collega famosa l’ha asfaltata senza troppi giri di parole.

Ecco cosa ha dichiarato Ornella: “Una volta, c’è stato il terremoto del Friuli, decidiamo che io e lei [Patty Pravo n.d.r.] facciamo Poesia. Lei suonava il piano, io cantavo Poesia. Entra la Berté: ‘Che fai Nicoletta?! Canti con quella vecchia?!’”. Ovviamente la simpaticissima Vanoni, essendo un’artista con la “A” maiuscola l’ha presa a ridere, senza dare troppo importanza all’insulto ricevuto da Loredana Bertè. La sua reazione è stata veramente da Oscar.