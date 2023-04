Amici, che fine ha fatto Jore, l’alunno di questa edizione? La sua vita post-talent non è più la stessa

Amici 22, vi ricordate dell’allievo flash Jore? I motivi del suo abbandono spontaneo alla nota scuola di Maria De Filippi.

Ha lasciato indubbiamente l’amaro in bocca ai più l’abbandono da lui stesso deciso, giunto come una sorta di fulmine a ciel sereno, del bravo Lorenzo Longoni, in arte Jore ad Amici. L’artista, nato il 13 maggio 2002 in provincia di Monza, quando è approdato alla corte di Queen Mary aveva già avuto importanti esperienze sia nel campo musicale che dello spettacolo in generale.

Difatti, nel 2021, aveva pubblicato il singolo, Ancora Ti Penso, e successivamente ha avuto l’onore e il piacere di partecipare a Area Sanremo dove ha trionfato. Tuttavia, nonostante la vittoria, non è riuscito ad entrare a far parte dei cantanti scelti per Sanremo Giovani. Ha quindi deciso di tentare la carta di Amici.

Poco dopo le festività natalizie ha sfidato Cricca. Risultando il vincitore della sfida, è entrato a far parte del padre di tutti i talent. Poco dopo un mese dalla sua permanenza, ha deciso di lasciarlo, anche perché non godeva più della stima del suo maestro Rudy Zerbi. È stato lo stesso Jore a spiegare il motivo di questa sua decisione, certamente impopolare, con un lungo e accorato messaggio sui Social.

La confessione del cantante

In poche parole ha parlato di questioni irrisolte e problemi che non gli hanno consentito di vivere in maniera serena questa sua nuova esperienza professionale. Aveva quindi iniziato a provare un malessere fisico che lo ha indotto a non trovarsi più nelle condizioni necessarie per poter fare come si deve quello che ama maggiormente fare, ovvero cantare.

Ha poi ringraziato apertamente sia Maria che Rudy Zerbi per aver creduto in lui. Immancabile è stato poi il ringraziamento e l’abbraccio virtuale ai suoi estimatori, che oggi lo seguono con acuto interesse sui Social, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Qui l’artista è piuttosto attivo e appare molto impegnato.

I suoi nuovi impegni

Nelle fotografie, sia a colori che in bianco e nero, lo vediamo per lo più intento ad ascoltare con la cuffia delle canzoni e/o delle mere melodie e ad annotare appunti su un blocco. Non mancano nemmeno video che lo vedono presente in studio di registrazione , intento a deliziare con la sua delicata voce i suoi fan.

Per la gioia poi nella sue estimatrici ha anche regalato loro scatti, per non dire posati veri e propri, dove ha messo in chiara luce tutto il suo ingente fascino con un look sportivo e nel contempo grintoso. Intanto il suo pubblico può deliziarsi con l’ascolto di Solo Tu, il suo meraviglioso singolo che sta andando molto forte.