Barbara D’Urso fatta fuori dall’amatissimo programma Mediaset: i fan dovranno abituarsi alla sua assenza

Terribile ed ennesima doccia fredda per la conduttrice campana e i suoi numerosi estimatori. Fatta fuori da un’altra trasmissione. Ed è il Caos.

Se pensiamo alle Reti Mediaset non possiamo che annoverare tra le sue stelle e conduttrici stimate e apprezzate, oltre che a Maria De Filippi e Silvia Toffanin, la meravigliosa Barbara D’Urso. Non per nulla Carmelita da tantissimi anni opera all’interno dell’Azienda Del Biscione.

Attualmente la troviamo al timone, dal lunedì al venerdì, con il suo rotocalco Pomeriggio Cinque, che deve sempre vedersela a livello di share con La Vita In Diretta, in onda su Rai uno. Alberto Matano, che ne è alla conduzione, la batte quasi sempre. In ogni caso l’artista napoletana ringrazia sempre i suoi telespettatori per l’ingente affetto che dimostrano nei suoi confronti.

Non per nulla lei possiede il classico zoccolo duro di fan che amano seguirla non solo in TV ma anche sui Social, dove lei adora ammaliarli con scatti dove la sua fulgida bellezza e la sua incredibile fisicità la fanno da padrone assolute. Quando poi nel periodo estivo posta foto in costume da bagno, li manda letteralmente in estasi.

Nuova doccia fredda per i suoi fan

Non mancano tuttavia i tanto temuti leoni da tastiera, che non perdono l’ occasione di criticarla per una sua posa o per una sua mise. Lei li lascia parlare e prosegue dritta come un fuso e a spron battuto per la sua strada. Una strada che oggi la vede impegnatissima anche a Teatro, il suo secondo grande amore, dove sta mietendo un successo dopo l’altro.

Si era anche parlato in tempi assai recenti di una nuova possibile stagione de La Dottoressa Giò, che ha riscontrato in passato un enorme successo. I suoi estimatori sperano anche di poter presto leggere anche un suo nuovo libro, visto che Barbara è pure una brava scrittrice. Tuttavia costoro stanno ora per subire una nuova doccia fredda, per non dire proprio bella gelata.

Fuori dalla nota trasmissione

Dopo che Barbara, circa due anni fa, si è vista togliere dalla programmazione ben due programmi domenicali, sta ora per subire la stessa sorte anche con un altro. Tutta colpa dei fin troppo bassi ascolti. Si tratta della nuova edizione de La Pupa E Il Secchione, che non ha convinto gli italiani.

Pur essendo molto divertente, non è riuscito a ottenere buoni risultati ed è per tale motivo che le Reti Mediaset avrebbero deciso di eliminarlo dal palinsesto. In ogni caso Barbarella ha di che rallegrarsi, visto che è sempre amatissima e che da qualche mese a questa parte ha una nuova gioia all’interno della sua vita. Difatti è diventata per la prima volta nonna, come ha rivelato lei stessa a Verissimo.