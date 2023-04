“Non ce la facevo così cattiva”: ballerina di Amici disgusta tutti i fan | Maria ci sarà rimasta malissimo

Nelle ultime ore una ballerina di Amici non ha speso belle parole per un compagno di avventura. Il web ha preso le parti di quest’ultimo e si chiede se ci sarà un provvedimento disciplinare.

Il talent show di Amici sta quasi per volgere al termine, dato che si sta avvicinando sempre più la fase della finale. Nell’ultima puntata è stato eliminato con grande stupore il ballerino di danza classica Ramon, ovvero il pupillo di Alessandra Celentano. Anche se non ha assaporato la vittoria, ha portato a casa una borsa di studio che gli permetterà di studiare in una prestigiosa scuola americana.

Sui social in tanti stanno dando una propria opinione in merito a chi sarà il vincitore di quest’edizione. I nomi che si pronunciano con una certa sequenza sono quelli di Angelina e Isobel. Quest’ultima sta avendo degli elogi per la scelta coraggiosa di fare le valigie a 19 anni lasciando così l’Australia. Infatti da mesi non vede i genitori, dunque la De Filippi le ha voluto fare un regalo.

Ha mostrato un collage di foto che la ritraggono con la famiglia e così facendo anche Cricca e Aron hanno versato lacrime. In questi giorni Isobel ha ricevuto una dedica dal primo cantante menzionato, però ha reagito dandogli velatamente un due di picche.

Poi l’attenzione si è focalizzata su una conversazione avuta tra due ballerine su un ballerino. Non hanno speso belle parole. Non a caso il diretto interessato a stento ha creduto, soprattutto da una delle due.

“E’ fortunato perché è bello”

Le ragazze in questione sono Maddalena e Benedetta, le quali hanno parlato di Mattia. Nel video, pubblicato nella pagina Instagram di Amici, le parole che ha utilizzato la ballerina di latino-americano sono state abbastanza forti. Maddalena non ha fatto altro che annuire.

“Per me è molto fortunato perché è bello…le ragazzine impazziscono per lui a prescindere…Nel daytime non crea niente, si devono creare delle cose perché non ti dà nemmeno la sostanza…Non parla di sé, non si vuole far vedere, scappa dalle telecamere…se ci pensi è fortunato perché è bello e sta qui da tempo…In una puntata è invisibile, non parla e non fa nulla. Non è come pensi, è tonto su troppo cose, è piccolo, nonostante stia qui da tanto tempo”.

Valanga di critiche per le due ballerine

“Ha tralasciato il fatto che se sta lì è solo perché c’è Mattia”, “Ringrazialo se no ti sbattevano fuori. Quell’altra nemmeno la commento, falsa come pochi”. Ecco due dei commenti che si possono leggere.

Benedetta ha subito chiesto scusa per quanto detto mentre Maddalena si è giustificata dicendo che non riesce ad avere un rapporto amichevole con lui. In passato sono stati insieme, per questo lo tratta diversamente dagli altri.