“Siete delle m*rde”: il duro sfogo dell’ex tronista di UeD | Le hanno fatto passare l’inferno proprio loro

Nelle ultime ore un’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare in uno sfogo sui social in seguito a un evento spiacevole episodio. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Nel programma televisivo di Maria De Filippi i giovani si mettono in gioco sedendosi sul trono per trovare l’anima gemella. Qualcuno riesce nel suo intento mentre altri no. In questi giorni, per esempio, è nata la piccola Matilda Luca Fantini. Frutto dell’amore di Beatrice Valli e Marco Fantini, il suo arrivo ha allargato la famiglia che da anni sta facendo sognare i fan di UeD.

A breve diventeranno genitori anche Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Lei era la corteggiatrice di Ivan Gonzalez, ma quando è arrivato l’attuale compagno nello studio ha deciso di focalizzarsi su di lui. A Verissimo hanno parlato della gravidanza, in quanto saranno alle prese con un bebè per la prima volta entrambi. Discorso diverso per Alessandro Basciano che tra qualche mese accoglierà con Sophie Codegoni la figlia Celine.

Molti telespettatori ricorderanno sicuramente il percorso del trono di Lorenzo Riccardi, uno dei tronisti che ha lasciato il segno per la sua simpatia. All’inizio si era proposto per Sara Affi Fella, la quale ha scelto Luigi Mastroianni. Poi entrambi si sono seduti sul trono e non solo sono diventati grandi amici, ma hanno trovato l’anima gemella.

Lorenzo ha portato avanti fino alla fine la conoscenza di Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Adesso è padre di una splendida figlia avuta dalla prima. L’altra, invece, è fidanzata con Federico Chimirri. In queste ore si sta parlando di lei non per la sua relazione, bensì per un episodio che le ha fatto perdere le staffe.

“Ho avuto un forte attacco di panico”

Di recente Giulia ha realizzato delle Instagram stories in cui non nasconde la sua rabbia. “Non riesco a respirare, ho avuto un forte attacco di panico…non è proprio giusto, la gente è cattiva senza motivo”, ecco come ha esordito. Ma cosa è successo? Tutto è avvenuto nell’aeroporto di Barcellona.

“Siamo arrivati 4 minuti in ritardo al gate e non ci fanno passare. Faccio una petizione contro la Vueling, non ho parole…vi dico solo che non ha voluto fornirmi l’hostess nome e cognome per fare reclamo alla compagnia, questo dimostra la qualità del servizio. L’aereo è ancora qui, è pure in ritardo“.

“Odio fare queste cose”

Poi ha proseguito: “Odio fare queste cose, ma siete veramente delle me**e… Non è la fine del mondo perdere un aereo, ma avere attacchi di panico per una hostess di me**a si“.

Alla fine è riuscita a tornare in Italia prendendo il volo successivo. Tanti utenti social hanno commentato dicendo che l’hostess non ha avuto alcuna colpa perché esegue semplicemente gli ordini impartiti dai vertici superiori.