Maddalena Corvaglia, il suo amore segreto rivelato all’improvviso: nessuno se lo aspettava

Maddalena Corvaglia, la ex splendida velina a ruota libera. Rivelazione intima e dolcissima. Il suo amore rimasto segreto per troppo tempo.

Da molto tempo la bellissima Maddy non abita più in Italia, per l’immenso dispiacere dei suoi numerosissimi estimatori che sognano di rivederla o al timone e o in qualità di accattivante inviata di qualche trasmissione TV. Donna sportiva e camaleontica, fa ancora sognare letteralmente ad occhi aperti col suo fisico al top e con le sue curve mozzafiato milioni dii uomini.

Tuttavia la showgirl negli ultimi anni è stata particolarmente chiacchierata per la fine del suo matrimonio, che è stato una vera doccia fredda per i suoi fan, soprattutto quelli della prima ora. Altro durissimo colpo è stata la fine della sua lunghissima amicizia con Elisabetta Canalis. Le due si sono conosciute ancora giovanissime sul bancone di Striscia, quando entrambe erano veline.

Sono state le due più amate della storia del programma di Antonio Ricci. Pertanto è stata una vera e propria mazzata, metaforicamente parlando, anche per i più affezionati telespettatori del TG Satirico di Canale 5 appurare che ancora oggi i rapporti fra le due non siano distesi. Non ne parlano volentieri e anche quando qualche giornalista sia per la Carta Stampata che in TV, chiede ad una il motivo della fine dell’amicizia con l’altra, entrambe tergiversano, tramite risposte molto evasive.

Una rottura insanabile

Tuttavia pare che almeno per il momento non ci sia nulla da fare in tale direzione. Maddalena in particolare ha dichiarato che sia successo tra loro qualcosa di troppo grave per poter essere dimenticato. Ora Elisabetta ha visto anche lei concludersi il suo matrimonio, ma nonostante ciò non ha mai perso la sua proverbiale determinazione e la sua ingente forza d’animo.

A quanto pare avrebbe già un nuovo fidanzato e i suoi nuovi successi sportivi, nonché l’amore immenso per sua figlia Skyler, la fanno sentire serena e appagata. Della vita sentimentale della bionda Maddalena, almeno di quella attuale, si sa ben poco, dopo la conclusione delle sue nozze con Stef Burns.

L’amore segreto di Maddalena

Tuttavia la storia d’amore per la quale è stata in passato molto chiacchierata è stata quella con il mitico Enzo Iacchetti. I due si conobbero proprio a Striscia. A tal proposito la Corvaglia ha dichiarato tempo dopo: “Ci siamo messi insieme alla fine del secondo anno, senza dirlo a nessuno.” A parlare per primo pubblicamente del loro amore, con infinita dolcezza, fu il compianto Maurizio Costanzo. Che cosa l’avrebbe fatta innamorare di Iacchetti?

“Mi innamorai perché Enzino non c’entrava niente con quel mondo. Era puro, di un’intelligenza superiore. Colto”. Parole certamente bellissime che Maddalena ha rilasciato durante una sua intervista a cuore aperto al Corriere Della Sera. In essa ha anche rivelato che una delle prime persone a venire a conoscenza della loro relazione fu proprio l’ex amica Elisabetta.