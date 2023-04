“Ha mollato tutto”: l’allieva di Amici non ci ha pensato neanche un minuto | Una storia tristissima

Una delle allieve rimaste in gara a un passo dalla finale del Serale si è lasciata andare in uno sfogo. E’ intervenuta Maria De Filippi in persona.

In questi giorni sta proseguendo l’avventura televisiva del Serale di Amici con un buon risultato in termini di ascolti, chiaro segno che Maria De Filippi non delude mai con ciò che propone. Sicuramente il merito è anche dei giovani talenti che si esibiscono coinvolgendo il pubblico.

Con grande stupore sabato scorso è andato via dal programma il ballerino Ramon. Duro colpo per Alessandra Celentano che ha sempre visto in lui una vero fuoriclasse. Non assaporerà la vittoria, ma in compenso ha ottenuto una borsa studio che gli permetterà di studiare nelle scuole più prestigiose oltreoceano. Più passa il tempo e più il cerchio si sta stringendo, quindi i fan già stanno facendo delle previsioni sul possibile vincitore.

Per la categoria del canto si sta facendo il nome di Angelina mentre per quella di danza Isobel. Le due ragazze sono giovanissime, ma allo stesso tempo dotate di un talento innato. Infatti dopo quest’esperienza televisiva avranno tutte le carte in regola per costruire una carriera.

E’ ben risaputo che Isobel è entrata in un secondo momento nella scuola per avere qualche mese in più di tempo per imparare la lingua italiana. In questi giorni i produttori le hanno voluto fare una sorpresa, ma in realità sono riusciti a far piangere non solo lei. Ecco il tweet che lo conferma.

“A 19 anni ha mollato tutto”

Dopo l’ultima esibizione sulle note di Che sia benedetta di Fiorella Mannoia Isobel non ha trattenuto le lacrime. La padrona di casa ha deciso di farle un regalo, ovvero un video con un collage di foto della sua famiglia. Il tutto ha reso la performance così bella che ha toccato i cuori della massa.

La ragazza non vede i genitori da mesi perché vivono in Australia, dunque è normale che abbia questa reazione. Il desiderio di abbracciarli è forte, però non mollerà il suo percorso di formazione artistica. Il tweet è stato realizzato proprio per elogiare la tenacia di una 19enne che ha preparato le valigie per volare in Italia.

La dedica di Cricca

Qualche giorno fa il cantante ha dedicato una canzone romantica di Bruno Mars durante una cena organizzata per i ragazzi nello studio. La reazione di lei è stata inaspettata, dato che si è alzata e ha iniziato a ballare.

Molti si sono chiesti se Isobel sia fidanzata o meno. In effetti non si sa nulla sulla vita privata, quindi non è chiaro il motivo del suo comportamento. Per scoprire se il cantante riuscirà a fare breccia nel suo cuore non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.