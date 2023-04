Lucrezia Lando, dopo Iannone ‘intesa speciale’ con il più famoso del Gf: scoop sensazionale

L’amatissima ballerina di Ballando con le Stelle potrebbe avere nel suo cuore un ex gieffino dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 7. Ecco la segnalazione riportata sul web da Deianira Marzano.

Lucrezia Lando, nata a Bassano del Grappa il 10 dicembre 1998, è nota agli italiani per essere una dei professionisti dello show di Milly Carlucci. Nel 2014 aveva tentato ad Amici, ma non ha ottenuto un banco e così la conduttrice le ha dato quest’opportunità nel 2018. Tutti sono concordi nel dire che oltre ad essere brava nella danza è anche dotata di un fascino disarmante.

Ha indossato le scarpe da ballo quando aveva 10 anni focalizzandosi sul genere classico e latino-americano. Due partner che le hanno permesso di emergere sono stati Giacomo Ballerin e Lorenzo Zamparelli. Ha portato a casa la vittoria del Campionato mondiale della categoria Under 21 e tanti altri prestigiosi premi.

Per quanto riguarda la vita sentimentale ha avuto un flirt nel 2018 con Giaro Giarratana, il partner di quell’edizione. In un’intervista a Di Più la Lando aveva fatto una confessione: “Una passione basata su un’intesa totale: di cuore, di testa, di pelle, di carne…ci siamo scoperti a vicenda poco a poco”. Tuttavia, una volta spente le telecamere, hanno preso strade diverse.

In queste è al centro dell’attenzione per essere stata vista accanto un ex gieffino dell’ultima edizione. Volete un indizio? Bello da togliere il fiato, ha fatto perdere la testa a tante compagne d’avventura e ha avuto una figlia da una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Molti avranno già capito di chi si tratta.

“Dicono che ci sia intesa”

L’influencer che non ha esitato a rendere pubblica una segnalazione fatta da un follower è Deianira Marzano. Nello screenshot si vede Lucrezia Lando e la persona in questione ha riferito che potrebbe esserci del tenero con Antonino Spinalbese. Cosa l’ha spinta a insinuare ciò? Ha messo a confronto le loro storie e la ballerina indossa lo stesso vestito.

In effetti la Marzano sostiene che tra loro ci sarebbe una bella sintonia. Del resto sono entrambi giovani e bellissimi, in quanto hanno tutte le carte in regola per far perdere la testa a chiunque. E Ginevra Lamborghini? Sembra proprio che la loro amicizia non abbia fatto un salto allo step successivo.

I due optano per il silenzio

Per ora i diretti interessati non ne hanno fatto parola, ma il gossip ormai si sta scatenando sul loro conto. Fatto sta che prima di Antonino la Lando è stata beccata in compagnia di un altro ex di Belen Rodriguez, vale a dire Andrea Iannone.

Neanche in quel caso la love story è decollata, dato che lui ora fa coppia con Elodie. Stavolta sarà quella buona per Antonino e la ballerina? Per scoprirlo non ci resta che attendere.