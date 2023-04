lIary Blasi, il dramma a poche ore da L’Isola dei Famosi: in che ‘stato’ l’hanno ridotta

L’Isola dei Famosi è iniziata in un modo del tutto inaspettato. Al centro dell’attenzione c’è la conduttrice Ilary Blasi. Ecco cosa si sta dicendo di lei sui social.

Ilary Blasi è di nuovo la conduttrice del reality della sopravvivenza. I fan temevano che a causa della separazione con Francesco Totti non avrebbe avuto la giusta predisposizione per tornare nello studio alle prese con i naufraghi. Con entusiasmo, invece, hanno fatto i salti di gioia quando hanno appreso la notizia del suo ritorno.

Non è stato un periodo semplice per lei per colpa della situazione spiacevole che ha dovuto affrontare l’anno scorso. Tutto ha avuto inizio quando Totti è stata paparazzato in compagnia di Noemi Bocchi. Quest’ultima era stata definita il terzo incomodo, ma l’ex capitano della Roma l’ha difesa a spada tratta.

Poi anche per Ilary è arrivato l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Sono stati beccati la prima volta nell’aeroporto di Zurigo, dopodiché hanno trascorso insieme il Capodanno. Dopo San Valentino sono usciti allo scoperto pubblicando sui rispettivi profili social delle foto di coppia.

Davanti alle telecamere si mostra con un sorriso smagliante. Eppure in queste ore tanti sono i follower della conduttrice che hanno lasciato un commento al penultimo post condiviso sul suo Instagram. Hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato.

“Il look non è riuscito”

Essendo un personaggio pubblico Ilary Blasi tende a mostrare la sua quotidianità con scatti artistici e non. Come sempre, riceve like e commenti da tantissimi utenti social. La penultima foto che risale a lunedì scorso, vale a dire dopo la prima diretta. “Il meglio deve ancora venire”, ecco cosa ha scritto nella didascalia.

L’abbigliamento e il look sono stati argomento di discussione, in quanto qualcuno ha riferito che è letteralmente cambiata nel corso del tempo a causa degli interventi chirurgici. “Mi dispiace dirlo, ma non ti si può più guardare…eri così bella” oppure “Magari il look non è riuscito, ma rimane comunque di una bellezza e simpatia unica”. Due commenti che confermano due fazioni, una pro e l’altra contro.

Primi litigi sull’isola

Oltre al look e all’outfit, nella prima diretta il pubblico ha colto tra le righe delle frecciatine della conduttrice rivolte all’ex marito. Una sarebbe stata fatta nei primi minuti mentre l’altra quasi alla fine.

Successivamente l’attenzione si è focalizzata su alcuni naufraghi, in particolar modo su Cristina Scuccia. La sua storia ha incuriosito gli italiani, i quali non vedono l’ora di conoscerla senza le vesti religiose. Nelle ultime ore ha avuto una discussione con Nathaly Caldonazzo, però non ha messo da parte l’indole pacata.