Carlo III cattivissimo con Kate: quello sfregio l’ha segnata per tutta la vita

Re Carlo, molto severo e addirittura cattivo con la consorte del suo primogenito William. Increscioso fatto che ha fatto e fa tutt’ora discutere.

Solitamente, la Stampa e soprattutto la cronaca rosa ci insegna, è la splendida Meghan Markle ad essere vista di cattivo occhio non solo dalla Royal Family in toto, ma anche da Re Carlo. Tuttavia anche la splendida Kate Middleton, considerata una vera e propria icona di stile da moltissime donne sparse nel mondo, non è stata esente da alcune cattiverie da parte del nuovo monarca.

Nonostante la consorte del suo adorato primogenito figlio William, con il quale ha già messo al mondo tre splendidi bambini, quali George, Charlotte e Louis, conosca perfettamente le regole dell’etichetta che segue a menadito, nonché del Bon Ton, c’è qualcosa di molto importante che in tempi assai recenti le è stato negato.

Questa negazione a quanto apre avrebbe molto ferito nel cuore e nell’anima la bellissima Kate che in ogni caso non ha perso il suo proverbiale aplomb ed è rimasta accanto al suo amatissimo consorte. Al lui è legata sentimentalmente parlando da quando erano poco più che ragazzini.

Lo sgarbo non fu solo nei confronti di Kate

La loro storia rappresenta per molti una vera e propria favola. Si sono conosciuti al tempo del college e mai una nube ha fatto capolino sul loro amore. Poco prima di fidanzarsi ufficialmente lui l’aveva lasciata, in quanto spaventato dal fortissimo sentimento che provasse per lei, nonostante fosse giovanissimo.

Poi sono avvenute le nozze, seguite in tutto il mondo, che hanno fatto sognare ad occhi aperti i più. Carlo ha quasi sempre dimostrato grande stima nei confronti della donna, che, dal canto suo, non ha mai mancato di rispetto al celebre suocero, né ad altri membri della famiglia reale. Nonostante ciò Carlo non le ha permesso di stare accanto agli ultimi istanti di vita della Regina Elisabetta per darle un dolce addio.

Il Re fa di ogni erba un fascio

In quel frangente è infatti permesso solo a chi possiede sangue blu ad essere presente. Kate non lo possiede per nascita, così come Meghan. Inoltre se avesse chiuso un occhio, invitando la Middleton, avrebbe reso ancora più difficili i già tesi rapporti con il secondogenito Harry, lasciando comunque esclusa la Markle.

Pertanto ha deciso di fare, come si suol dire, di tutta l’erba un fascio, escludendo in quel frangente entrambe le sue bellissime nuore. A rivelare tuto questo sarebbe il biografo Robert Jobson nel suo nuovissimo libro Our King Charles III The Man And The Monarch Revealed. I fan della Middleton sono ora profondamente delusi e sconvolti. Come si farà ora perdonare Re Carlo?