Jovanotti, matrimonio massacrato dal brutto tradimento: l’amante lo conoscete tutti

Ecco chi è l’amante che ha macchiato il matrimonio di Jovanotti di alto tradimento. Il noto personaggio lo conoscete tutti, il cuore del cantante si “è spezzato” in mille pezzi, dopo tutto quello che hanno passato insieme è una tragedia.

Il matrimonio di Jovanotti è stato massacrato dal brutto tradimento ai danni del noto cantante. Il nome dell’amante lo conoscete tutti, in quanto è un personaggio molto famoso. È sempre una tragedia dover mettere la parola fine ad una storia d’amore che ha superato così tante tragedie insieme.

Solo perché sono famosi, non vuol dire che siano esseri perfetti. Anche loro sbagliano e soffrono come tutti noi, semplicemente la nostra vita non è al centro del gossip come la loro. Questo lo sa bene Jovanotti, il quale ha rivelato il nome dell’amante che gli ha distrutto il matrimonio.

Jovanotti e quello smacco alla sua canzone

Jovanotti è il famoso cantante, famoso fin dalla fine degli anni ’80, dopo essere stato scoperto da Claudio Cecchetto. Nel corso degli anni, Lorenzo Cherubini ne ha fatta di strada, ha subito una sorta di crescita interiore che ha dimostrato con l’evoluzione delle sue canzoni. È passato infatti da brani quali Bella, Ciao mamma, Serenata rap a, A te, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Se lo senti lo sai e tanti altri ancora.

In una recente intervista da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha parlato della sua docu-serie interamente filmata da lui con uno smartphone, intitolata Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2, disponibile dal 24 aprile su RaiPlay, nella quale racconta il suo viaggio di rinascita in Colombia. Tra le sue diverse esperienze ha raccontato di quando la gente l’ha letteralmente ignorato mentre cantava Bella: “…Non ci filavano. Andavano via. Quando abbiamo iniziato a cantare, c’era qualcuno in piazza, ma sono andati tutti via. Il viaggio aiuta a ridimensionarsi? Sì, mi sono ridimensionato parecchio…”.

Quel tradimento che l’ha segnato

Ogni volta che Jovanotti produce qualcosa di nuovo chissà come mai, torna a galla quell’increscioso evento, successo anni fa, quando sua moglie, Francesca Valiani, l’ha tradito con un noto personaggio, massacrando il loro matrimonio. Jovanotti e Francesca si sono fidanzati nel 1994 e hanno sugellato il loro amore con un anello nel 2008, purtroppo però dopo il matrimonio qualcosa è cambiato tra i due ed è successo il fattaccio.

L’amante di Francesca Valiani è stato il famoso giornalista e conduttore del programma, La Zanzara, Giuseppe Cruciani, con il quale ha avuto un breve flirt. Questa rivelazione ha portato Jovanotti e sua moglie a separarsi per un po’, finché entrambi hanno capito i loro sbagli, in quanto Lorenzo ha dichiarato di aver sbagliato anche lui se ha portato sua moglie a tradirla con un altro.

Chiariti i loro malintesi, la coppia è tornata più forte di prima e insieme hanno superato i momenti brutti che la vita gli ha riservato, come la malattia della figlia Teresa Lucia, finalmente guarita.