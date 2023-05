Isabella Ricci e Fabio, hanno lasciato il trono over insieme: oggi purtroppo sono ‘ridotti’ così

Uomini e Donne, Trono Over, stanno ancora insieme la dama Isabella Ricci e Fabio Mantovani? I due da tempo sono letteralmente spariti. Che cosa sta succedendo alla coppia?

Lei per circa due anni è stata una delle grandi protagoniste del noto, amato e nel contempo assai chiacchierato dating show di Canale 5. Ha incantato i numerosi telespettatori non solo con la sua bellezza, ma anche con la sua classe. Donna dotata di incredibile fascino, ha svolto da ragazza la professione di modella.

Imprenditrice di successo, la Ricci era approdata alla corte di Queen Mary per trovare l’amore vero, nel quale ancora credeva, nonostante le batoste prese in passato e i matrimoni finiti. Sovente non è stata capita da Gianni Sperti e Tina Cipollari, gli storici opinionisti del programma. Si è anche assentata per un certo periodo dallo studio per poi ritornare più meravigliosa che mai.

A una certo punto è giunto lì appositamente per lei l’ex pilota Fabio Mantovani. L’uomo non era per la verità un accanito telespettatore di Uomini e Donne. Non per nulla ha raccontato che un pomeriggio, apparentemente qualunque, nel fare il classico zapping è finito su Canale 5 e in quel preciso istante era stato mandato in onda un primo piano di Isabella. Ne rimase incantato.

Galeotta fu la visione della puntata

Seguì tutta la puntata e chiamò la redazione del dating show per chiedere di potervi partecipar e di poterla conoscere. Fin da subito cercò di arrivare al suo cuore e pian piano ci riuscì. I due infatti uscirono mano nella mano dalla trasmissione per vivere alla luce del sole il loro amore. Hanno poi deciso, dopo un’estate di vacanze, documentate fedelmente sui rispettivi profili Social, di sposarsi.

Le fotografie del matrimonio sono diventate in men che non si dica virali e successivamente sono tornati da Maria De Filippi per narrare della loro vita coniugale. Tuttavia ora da diverso tempo la coppia non appare più insieme sui Social. Ciò ha destato un certo sospetto nei cuori dei loro estimatori, che erano avvezzi a vederli molto attivi sia per quel che concerne la condivisione di scatti che di video.

Improvvisa latitanza della coppia dai Social

Tanto più che pare che i due non si seguano più rispettivamente su Instagram. Questo è un altro indizio che ha fatto letteralmente tremare il cuore dei loro estimatori, che ora si chiedono se la loro unione sia già tristemente arrivata al capolinea. In poche parole dopo che sono ritornati a Dubai hanno fatto perdere le loro tracce.

O meglio, dopo essersi mostrati felici durante le festività di Capodanno, pian piano sono usciti di scena a livello di coppia per poi farci perdere qualsiasi loro traccia. In molti ora sussurrano che forse abbiano affrettato un po’ troppo le cose decidendo di sposarsi dopo poco tempo dal loro incontro. I fan intanto incrociano le dita e sperano di vederli presto felici insieme.