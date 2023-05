Jessica Selassié insultata per il suo peso dopo questo video: “Commenti disgustosi”

Jessica Selassié è stata al centro dell’attenzione per un video pubblicato su Instagram. Per fortuna ha dalla sua parte i fan. Ecco cosa è successo.

Jessica con le sorelle Lulù e Clarissa si è fatta conoscere dal pubblico italiano partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ha condiviso quest’esperienza con Soleil Sorge e Alex Belli, i due vipponi più chiacchierati per la loro amicizia speciale. Nonostante tutto non hanno ottenuto la vittoria, dato che i telespettatori hanno votato proprio per Jessica.

Con il suo modo di fare, dolce e pacato, ha conquistato tutti al punto tale da portare a casa il montepremi. All’interno della casa aveva focalizzato il suo interesse su Alessandro Basciano, ma quest’ultimo era palesemente orientato su Sophie Codegoni, la quale e a breve lo renderà padre di una splendida bambina. Tuttavia in un secondo momento si è messo in gioco Barù Gaetani e le cose sono andate verso una direzione diversa.

Lei ha lasciato intendere di voler qualcosa in più dal loro rapporto, ma l’uomo non si è mai sbilanciato davanti alle telecamere. Essendo una persona riservata, non era chiaro se fosse fidanzato o semplicemente non interessato a corrispondere Jessica. Fatto sta che una volta spente le telecamere sono stati beccati insieme in qualche locale del capoluogo lombardo.

Anche se è passato un anno dalla sua vittoria, Jessica è molto seguita sui social. Un suo caro amico ha pubblicato un video in cui compare con lei ed è stato costretto a intervenire per mancanza di tatto di alcuni utenti social. Non sono stati per niente carini con Jessica, anzi l’esatto opposto.

“Non può subire certi giudizi”

In poche parole il personal trainer Gianluca Costantino ha pubblicato un video in cui propone ai follower l’allenamento che ha in mentre per Jessica. Anche se sbaglia l’esecuzione, non si arrende. Si tratta sicuramente di un bel messaggio, però non sono mancate le offese relative al fisico. Qualcuno ha fatto notare che ha qualche chilo di troppo. Il ragazzo ha replicato senza esitazione.

“Sono sconcertato, non pensavo che la cattiveria e l’ignoranza arrivassero al punto di commentare deridendo e giudicando una persona in questo modo. Jessica è un personaggio pubblico, ma non per questo può subire certi giudizi e critiche di questo tipo. Il body shaming può avere effetti emotivi negativi nelle persone convinte che il proprio corpo non possa soddisfare i criteri sociali”.

La richiesta di Jessica

Per quanto riguarda la situazione sentimentale, Jessica è stata chiara: “Non sono fidanzata…le persone di sesso maschile che mi circondano sono solo amici. Se lo fossi ve lo direi tranquillamente”.

Poi ha aggiunto: “Vi prego di non scrivere a nessuno perché c’è solo imbarazzo…Inoltre so trovarmi benissimo un fidanzato, quindi non vi preoccupate”.