Charlene di Monaco ha commesso un grave errore durante l’incoronazione di Re Carlo: che figura, davanti a tutti

Charlene di Monaco, la principessa triste di nuovo nel mirino. Ha commesso un errore imperdonabile all’incoronazione di Re Carlo III. Il Web e la Stampa di sono scatenati.

C’era anche lei, la bellissima Charlene, in compagnia del marito Alberto al Gran Giorno. Del resto era un evento troppo importante per restarsene a casa. Tanto più che Alberto è grande amico di Carlo e aveva in passato già dichiarato che non si sarebbe perso per nulla al mondo la sua incoronazione.

Chiaramente lo scorso 6 maggio, quando non solo Carlo, ma anche la sua Camilla. sono stati ufficialmente incoronati, la maggior parte degli occhi erano puntati sui membri della Royal Family che non solo è molto famosa, ma pure molto chiacchierata. Persino i grandi assenti, come la splendida Meghan Markle, hanno fatto parlare di sé.

Harry, il Principe Ribelle, si è goduto la cerimonia in una posizione alquanto defilata, ma in ogni caso la sua presenza è stata sin da subito notata. Grande protagonista è stata anche Kate Middleton con l’affascinante marito, il Principe William. Tuttavia anche gli altri invitati hanno avuto il loro peso e più erano famosi e più sono stati ammirati non solo dai presenti, ma anche dalla Stampa.

L’incessante chiacchiericcio su Charlene

Di certo Charlene era molto attesa, anche perché da un paio di anni a questa parte la Principessa è pure suo malgrado diventata un personaggio molto appetito dalla Cronaca Rosa. Dopo il viaggio che ha tenuto in Sud Africa, la sua terra natia, che l’ha tenuta un po’ troppo lontana da casa e i continui e ripetuti problemi di salute, lei non è più uscita dal vortice del pettegolezzo.

Si è anche mormorato della fine del suo matrimonio e del suo cattivissimo rapporto con le cognate, che la vedono di pessimo occhio. Poi l’abbiamo vista di nuovo splendida accanto al consorte e c’è anche chi sostiene che possa essere in dolce attesa. Tuttavia ora non è la sua vita privata ad essere chiacchierata, ma per il suo look, optato non per il giorno dell’incoronazione, ma per quello dopo, che non ha per nulla convinto. Pioggia di critiche.

L’outfit completamente sbagliato a detta dei più

Sottolineiamo fin da subito che Charlene non ha reso noto lo stilista che l’ha vestita in quel frangente. In ogni caso l’outfit che ha scelto, secondo i più, non sarebbe stato in grado di risaltare il suo fisico e nemmeno la sua fulgida bellezza. Giacca abbottonata sul davanti, gonna lunga con spacco laterale, di un colore bianco panna decisamente troppo chiaro per la sua già chiarissima pelle.

Anche il modello dei suoi indumenti non è piaciuto, in particolare la gonna, addirittura definita sul Web come mostruosa. Insomma, questa volta pare che Charlene, che solitamente è molto apprezzata per i suoi outfit, abbia proprio toppato. Forse ha voluto sperimentare con un nuovo look, ma i suoi estimatori sperano che ritorni ben presto a uno più consono a lei.