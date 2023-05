Isola dei famosi, abbandono dell’ultimo minuto: il disastro preannunciato giorni fa

Isola Dei Famosi, non è partita che solo da qualche settimana la nuova edizione e già non mancano numerose gatte da pelare per gli autori e per Ilary Blasi. Ora si parla di abbandono dell’ultimo minuto. I telespettatori sono senza parole.

C’era decisamente molta attesa per la nuova edizione dell’Isola. In primis i telespettatori erano assai curiosi di vedere nuovamente alla conduzione l’ex Signora Totti, per la prima volta dopo l’addio al suo celebre marito. Lei è apparsa fin dalla prima puntata bellissima e super in forma, come del resto si era già mostrata pochissimi giorni prima a Verissimo, dall’amica del cuore Silvia Toffanin.

Un nuovo look a livello di chiome e un sorriso smagliante, queste sono le sue carte vincenti che le hanno permesso anche a questo giro di entrare nei cuori dei fan del reality. Confermatissimo in qualità di inviato in Honduras Alvin, che è anche stato protagonista di un siparietto con la conduttrice romana, over lei ha rivelato il suo reale nome di battesimo.

In studio ad accompagnare Ilary come opinionisti troviamo la super confermata Vladimir Luxuria, che in passato che già partecipato al programma anche come concorrente, vincendolo pure, e la new entry Enrico Papi, che ha preso il posto di Nicola Savino. Tuttavia i grandi protagonisti sono i concorrenti, ovvero i naufraghi.

I naufraghi più chiacchierati

Tra i più chiacchierati ancora prima del suo fischio d’inizio c’è stata l’ex Suor Cristina Scuccia, oggi solo Cristina, che è lanciatissima non solo nel vasto mondo delle sette note ma anche dello spettacolo in toto. Tuttavia sono le diatribe, alcune delle quali piuttosto accese, a tenere maggiormente banco sul Web. Non per nulla le clip relative non solo vengono condivise sui Social, diventando ben presto virali.

Dopo l’uscita di scena del presentatore Marco Predolin ora si parla di un altro abbandono, che ha del clamoroso e che tuttavia non è giunto come una sorta di fulmine a ciel sereno, dal momento che era già stato sussurrato giorni fa. I telespettatori del programma ne sono comunque rimasti sconvolti. Ora poi si chiedono se al posto del naufrago che ha lasciato il gioco ne arriverà un altro, oppure no.

Alessandro Cecchi Paone se ne è andato

Il concorrente che ha deciso di uscire di scena è stato Alessandro Cecchi Paone, che fin dalle primissime ore della sua presenza in Honduras ha avuto a che dire con la naufraga Nathaly Caldonazzo. Tra i due sono volati stracci a non finire. Successivamente il divulgatore scientifico si era preoccupato delle condizioni di salute del giovane fidanzato Simone Antolini.

Vinto da un malore, il ragazzo aveva dovuto lasciare l’Isola ed essere ospedalizzato. Cecchi Paone aveva dimostrato enorme sofferenza e inscenato qualche polemica. Simone a un certo punto non è risultato più in grado di proseguire il suo percorso in Honduras e Alessandro ha deciso di non voler continuare nemmeno lui l’esperienza. Pertanto ha voluto chiudere anche lui con l’Isola.