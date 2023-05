Can Yaman, non c’è stato nulla da fare: il comunicato ha rattristato tutti | Annullato tutto

L’attore turco Can Yaman ha fatto preoccupare i fan per le sue condizioni di salute. Ecco come sta e quando tornerà nel piccolo schermo.

Can Yaman è uno degli attori più amati del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Da non dimenticare il suo irresistibile fascino che ha fatto letteralmente impazzire la stragrande maggioranza delle fan. La popolarità in Italia l’ha ottenuta con Better Sweet – Ingredienti d’amore, ma il vero successo è arrivato con Daydreamer – Le ali del sogno.

Con Demet Ozdemir nei panni della dolce Sanem ha appassionato il pubblico proponendo una romantica storia d’amore. Da allora nel suo curriculum ha aggiunto una serie di gratificazioni professionali. Con Francesca Chillemi è stato il protagonista di Viola come il mare e ora è impegnato su vari set cinematografici come El turco accanto a Greta Ferro (attrice di punta di Made in italy).

Per quanto riguarda la vita sentimentale, è stato al centro del gossip per via della sua relazione con Diletta Leotta. Avevano parlato di matrimonio, in quanto lei si sarebbe recata in Turchia per conoscere i genitori di lui. Poi di punto in bianco di sono lasciati e sulla rottura lei ha solo detto di non essere riuscita a tollerare alcuni atteggiamenti.

Attualmente la conduttrice di Dazn è felice accanto al calciatore Loris Karius che a breve lo renderà padre di una splendida bambina. Di can Yaman, invece, non si sa se nella sua vita ci sia una persona speciale. Fatto sta che in queste ore su Twitter sta circolando una notizia che ha fatto preoccupare i fan.

Evento annullato, ecco il motivo

In poche parole su Twitter è stato riferito che l’evento di giovedì 11 maggio 2023, che si sarebbe dovuto svolgere presso il ristorante Loggia sulle Mura di Altamurta, con grande rammarico è stato annullato. Lo scopo dell’attore è rispettare delle tappe previste del tour in Puglia per raccogliere dei fondi a scopo benefico. I destinatari saranno le vittime del terremoto della Turchia e l’ospedale di Neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I di Roma.

Molti si sono chiesti cosa è successo. In effetti Can Yaman non è stato bene, dunque per problemi fisici non si è presentato. Non è chiaro cosa abbia avuto, però i fan possono stare tranquilli. Sicuramente il loro idolo si riprenderà al più presto per rispettare gli impegni tipici di un personaggio pubblico del suo calibro.

Un nobile gesto per il prossimo

L’attore ha fondato l’associazione Can Yaman for the children per sostenere coloro che sono afflitti dai disagi giovanili. Non a caso si reca spesso nelle scuole per avere un contatto diretto con gli adolescenti.

Di recente, per esempio, ha fatto visita a un liceo dove ha potuto contare sulla presenza di Francesco Pisani, direttore della Neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I di Roma.