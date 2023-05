Michelle Hunziker, la rivelazione è arrivata dopo tanti mesi: “Così Aurora mi ha detto di essere incinta”

Michelle Hunziker, l’amatissima e bellissima showgirl svizzera fa un’importante rivelazione, Come la figlia Aurora le ha detto di essere incinta.

Da qualche settimana a questa parte la meravigliosa Michelle Hunziker e il suo ex marito Eros Ramazzotti, sono diventi nonni. Dei nonni rock, come li aveva già definiti mesi e mesi fa dalle pagine del settimanale Chi, Alfonso Signorini. Del resto è stato proprio suddetto magazine a lanciare per primo la lieta novella.

Poco dopo la splendida Aurora, figlia delle due celebrità, ha confermato il fatto di essere incinta. La ragazza ha partorito nella prestigiosa clinica svizzera dove più di 20 anni fa l’ha fatta nascere la sua celebre mamma. Il piccolino si chiama Cesare ed è frutto del suo amore con lo storico compagno di vita Goffredo Cerza.

La coppia è davvero molto unita e durante le festività natalizie, quando era apparso al dito di Aury un nuovo anello, i fan avevano iniziato a sognare ad aocchi aperti un bel matrimonio per loro. Al momento, come in seguito ha dichiarato la ragazza, non è previsto, ma non nega che in futuro ci potrà essere.

Il presente di Michelle come dolce nonna

Michelle, dal canto suo, ha iniziato a parlare della sua prima esperienza di nonna, in una bella intervista a cuore aperto che ha rilasciato nel salotto di Verissimo. Qui ha anche parlato dei suoi amori passati e ha dichiarato di essere, ora come ora, single, di stare bene così e di essere più che mai concentrata sul suo lavoro, sulle figlie e sul nipotino Cesare.

Dal punto dio vista lavorativo la vediamo al momento affiancare il carismatico Gerry Scotti a Striscia La Notizia. Una co-conduzione che la vede molto felice, anche perché i due sono amici da m0ltissimi anni. Tuttavia ora è una rivelazione che riguarda il suo privato e ala figlia Aurora che ha scaldato i cuori ai più. Come la figlia le ha rivelato di essere in dolce attesa.

Quando Aurora le diede la bella notizia

“Eravamo in Sardegna insieme. Sapevo che andavano liberi ma non credevamo che se sarebbe arrivato così presto. Poi un giorno mi dice che ha un ritardo e un paio di giorni dopo ho sentito un urlo: “Mamma!”, ho capito subito”, ha svelato un0meozionata Michelle al settimanale femminile F.

La showgirl svizzera si è detta poi fiera di essere nonna. Inoltre ha anche invitato i nonni e le nonne giovani come lei a non provare alcuna vergogna a farsi chiamare così, sebbene non abbiano ancora compiuto i 50 anni di età. Intanto spopolano le immagini che la mostrano tutta intenta a prendersi cura dell’adorato nipotino, compreso il momento di dargli il biberon. Cuore immenso di nonna!