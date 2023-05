Marta Fascina, la differenza con Francesca Pascale è eclatante: per questo Silvio Berlusconi ha scelto lei

Marta Fascina e Francesca Pascale messe a confronto, la differenza sostanziale tra le due. Ecco perché il Premier ha scelto la prima.

Sono entrambe due bellissime donne, eleganti e raffinate, Marta Fascina e Francesca Pascale. La prima è da diverso tempo la nuova compagna dell’ex Premier Silvio Berlusconi, che da settimane si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele. Le sue condizioni ora sono stabili e ciò ha tranquillizzato i cuori dei suoi estimatori.

Francesca Pascale la scorsa estate è convolata a nozze con la sua compagna Paola Turci. Le foto del loro giorno più bello, caricate prontamente sui loro profili Social, sia tramite post che Stories, sono diventati in men che non si dica virali. Bellissime, complici e più unite che mai, sono il ritratto del grande amore.

Non mancano ancora oggi dimostrazioni di affetto pubbliche con frasi ricche d’affetto e cuoricini palpitanti che inteneriscono molto i loro numerosi estimatori, Tuttavia la Pascale è rimbalzata agli onori della Cronaca Rosa quando si era legata a Silvio Berlusconi. Allora portava i capelli biondi lunghi e mossi. Successivamente ha deciso di darci un taglio, puntando su un look più sbarazzino ma comunque chic.

Lui non c’era al matrimonio della ex

Al suo matrimonio grande assente è stato il suo celebre ex, ovvero Silvio Berlusconi. La Fascina invece, anche lei molto giovane ha iniziato a frequentare con maggior assiduità anche i parenti più stretti del suo uomo ed è apparsa per un alcuni scatti sui Social in compagnia di Barbara Berlusconi.

Per la verità le due donne non erano sole, ma insieme a Silvio per i festeggiamenti dello scudetto del Milan nel 2022. Marta è presentissima anche agli eventi ufficiali di famiglia, come matrimoni e battesimi. Ha che avuto modo di conoscere ufficialmente la seconda moglie dell’ex Premier, ovvero la bellissima Veronica Lario.

Le differenze sostanziali delle due

Tuttavia la Fascina e la Pascale, essendo una l’attuale e l’altra la ex di un’uomo così importante come Silvio Berlusconi sono state talvolta messe a confronto. Tommaso Labate, giornalista del Corriere Della Sera e assiduo frequentatore di Villa San Martino (Arcore) di Silvio Berlusconi, ha dichiarato che le due sono esattamente l’una l’opposto dell’altra: “Tanto vivace era la Pascale, quanto silenziosa la Fascina. La Pascale a volte è stata un passo avanti al Presidente, la Fascina starà sempre un passo indietro”.

Si tratta di rivelazioni praticamente inedite e che non hanno però trovato risconto mai nelle parole di Silvio Berlusconi, che pur apparendo sia sui Social che sulla Carta Stampata coi suoi amori, non ama molto parlare del suo privato.