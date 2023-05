Isola dei famosi, scoppia la coppia amatissima: lui confessa tutto in diretta

Una coppia che si è fatta conoscere grazie a L’Isola dei Famosi potrebbe non avere un lieto fine. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Anche quest’anno al timone della conduzione c’è l’amata Ilary Blasi mentre nel ruolo di opinionisti ci sono Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, in sostituzione a Nicola Savino. Nella prima diretta non sono passate inosservate alcune sue frecciatine nei confronti di Francesco Totti. Subito dopo l’attenzione si è focalizzata sui naufraghi.

In questa edizione si sta parlando di Nathaly Caldonazzo per via delle continue discussioni che ha avuto con Alessandro Cecchi Paone ed Helena Prestes perché non viene vista di buon occhio dal gruppo. Tuttavia l’unica che pare sia disposta a darle un’altra possibilità è Cristina Scuccia. Per questo motivo ha deciso di salvarla attraverso la nomination a catena.

In ogni cast, scelto con cura nel corso degli anni, c’è sempre qualche concorrente in grado di scatenare la curiosità dei telespettatori. Anche se qualcuno va via prima del previsto, riesce a far parlare di sé. Non fa eccezione Claudia Motta, tornata in Italia da qualche giorno.

La bellissima ha avuto un infortunio, quindi non ha potuto portare avanti la sua esperienza sull’isola. Non tutti sanno che è fidanzata con lo chef Simone Rugiati. Quest’ultimo ha ufficializzato sul profilo Instagram la relazione, ma sembra che nelle ultime ore qualcosa sia cambiato. Aria di crisi in vista? Andiamo a scoprire la verità.

Il nome del terzo incomodo

“Ho sentito oceani di parole, mari di discorsi…mi sarei accontentata di una pozzanghera di fatti”, ecco cosa ha riportato per iscritto la Motta sui social facendo dubitare su una presunta crisi. Come se non bastasse Rugiati ha condiviso una storia lasciando intendere che ci sia un terzo incomodo tra loro. Ha solo fatto il nome di un certo Giorgio.

La notizia è stata divulgata nella pagina Instagram thepipol_gossip dove si dice sulla persona in questione che sarebbe un attore famosissimo e anche impegnato sentimentalmente. Nelle ultime ore, però, c’è stato un colpo di scena. E’ stato l’uomo a intervenire in prima persona.

Rugiati rompe il silenzio

“Era solo uno sfogo. Non ce l’ho con nessuno, soltanto con me stesso…stanno mettendo sul web delle notizie infanganti su Claudia…sono al cento per cento false, create da persone che volevano distruggerci. Io per primo ci sono cascato per un attimo, ma non credeteci”.

Stando a quanto detto dallo chef, non ci sarebbe per fortuna nessuna crisi con la fidanzata. Dunque quella storia che ha fatto discutere non aveva nessun significato rilevante. Ilary Blasi indagherà sulla vicenda, dato che l’ex naufraga sarà nello studio fino alla fine di quest’edizione? Per scoprirlo non ci resta che attendere.