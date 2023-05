Brigitta, la figlia di Loredana Lecciso si è sposata: spuntano le immagini inedite

Brigitta, la bellissima figlia primogenita di Loredana Lecciso ha detto di sì. Le foto del suo giorno più bello.

C’è sempre grandissima curiosità riguardo ai figli dei personaggi più famosi del vasto mondo dello spettacolo. Essa poi assume toni ancora più elevati se lo sono anche per quel che concerne la Cronaca Rosa. Loredana Lecciso non è più uscita dal chiacchiericcio da quando, più di 20 anni fa, si è legata sentimentalmente parlando ad Albano Carrisi, con cui ha creato una nuova famiglia.

Tuttavia lei ha anche un’altra figlia, di nome Brigitta, che ha messo al mondo con l’ex Fabio Cazzato. La ragazza, molto bella e con una fisicità da 10 e lode, ha scelto di non seguire professionalmente parlando né le orme materne né paterne. Infatti sa la mamma è una splendida showgirl, il padre è un produttore TV.

Lei non sarebbe affatto interessata al clamore mediatico, tant’è che ha pure deciso di privatizzare il suo Profilo Instagram. Tuttavia avendo una madre così celebre, non mancano in Rete, così come sulla Carta Stampata, foto che la raffigurano anche in compagnia di mamma Loredana.

Una ragazza dal cuore d’oro

Brigitta è una ragazza dal cuore d’oro, che pensa sempre ai più deboli. Non per nulla è molto attiva nel campo del volontariato, che opera per lo più in Africa. Ha anche unito il suo desiderio di aiutare gli altri al suo grande amore per la Moda, collaborando attivamente con il brand Me And Roho, che crea indumenti in maniera etica e sostenibile.

Trascorre la maggior parte della sua vita in Kenya, dove di recente si è sposata con il suo affascinante fidanzato. Si tratta di Jan Goby, che è per metà iraniano e per metà tedesco. I due sono stati fidanzati per circa due anni, prima di arrivare alle nozze, che si sono svolte in un hotel da Mille e una Notte di proprietà dello sposo.

Gli scatti del giorno del “sì”

È stata una cerimonia molto intima e priva di clamore. Si sono sposati nel mese di dicembre 2022 e a distanza di svariati mesi hanno deciso di festeggiare poi come si deve, sempre nel loro adorato Kenya. Per l’occasione i due hanno optato per la massima eleganza, ma nel contempo per la grande semplicità.

Nonostante Brigitta e il marito non amino apparire e desiderino stare i più lontani possibile dal vasto mondo dello spettacolo, i loro scatti da sposati apparsi sui Social hanno potuto contare in men che non si dica su una vera pioggia di like e cuoricini palpitanti. Non sono mancati neppure gli auguri da parte del vasto popolo del Web, oltre che tanti dolcissimi complimenti.