“Uscita dal carcere”: lo scioccante retroscena su Eleonora Daniele rivelato in diretta come se nulla fosse

In un amatissimo programma televisivo della Rai è stata fatta una rivelazione del tutto inaspettata su Eleonora Daniele. Ecco la verità che ha sconvolto i telespettatori.

Nata a Padova il 20 agosto 1976, Eleonora Daniele è una giornalista e conduttrice con un passato da attrice. Dopo essersi diplomata presso il liceo classico si è dedicata alla recitazione focalizzandosi sul mondo del teatro. In televisione è comparsa per la prima volta ne La sai l’ultima? nel 2001 e subito dopo ha partecipato al Grande Fratello.

In quel periodo lavorava in una banca, dunque ha sfruttato il reality per farsi conoscere dagli italiani. Purtroppo alla decima puntata è andata via con una buona percentuale di voti. L’anno successivo ha avuto dei ruoli in La squadra, Un Posto al Sole e Carabinieri. Nel 2004 è stata la volta del cinema con Le barzellette dei fratelli Vanzina.

Nel suo curriculum ha aggiunto anche Miss Italia nel mondo 2007, Premio Louis Braille, Festival di Castrocaro, Ciak…si canta!, Linea Verde e, in seguito all’iscrizione all’albo dei giornalisti, ha iniziato a condurre Storie italiane. Ciò dimostra che ha una carriera degna di tutto rispetto. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una professionalità indiscussa tale da intrattenere gli italiani davanti al piccolo schermo.

Di recente in un noto programma televisivo della Rai il conduttore ha fatto una dichiarazione inaspettata su Eleonora Daniele. Quest’ultima ha confermato proponendo il video della puntata sul suo profilo Instagram. Andiamo a scoprire quale verità è emersa sul suo conto.

“Può tornare a casa”

Il programma in questione è Viva Rai 2 con al timone della conduzione Fiorello che stava parlando l’ex vicepresidente dell’Europarlamento Eva Kaili. E’ stata in carcere 4 mesi e ora ha la possibilità di tornare a casa dalla sua famiglia, ma con un braccialetto elettronico per il momento. Fiorello, notando la somiglianza con la conduttrice, ha fatto questa esternazione: “Eleonora Daniele è uscita dal carcere, può andare a casa con un braccialetto di diamanti”.

In diretta Fiorello ha letto un messaggio sul suo WhatsApp ed era proprio la Daniele, la quale è stata al gioco dicendo di poter finalmente godere della libertà. Nulla di preoccupante, dunque, perché si è trattato di uno scherzo tipico dell’amatissimo showman di punta della nostra televisione.

“Giustizia è stata fatta”

“In effetti un po’ le somiglia”, “Fiorello è unico, non si smentisce mai” e tanti altri commenti si possono leggere nel post della conduttrice. Il simpatico siparietto è stato gradito, dunque si è creata un’atmosfera serena e giocosa.

Non c’è da stupirsi se i due personaggi pubblici siano amati dal pubblico italiano. Oltre a essere dei veri professionisti, sanno come rallegrare la routine quotidiana proponendosi in televisione.