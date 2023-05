Mattia Zenzola, spaventatissimo per le condizioni del padre: “Paura di perderlo” | Lettera strappalacrime

Lettera strappalacrime per Mattia Zenzola, spaventatissimo per le condizioni del padre, ha paura di perderlo. Dramma per il semifinalista di Amici, sicuramente questa storia non lo aiuterà ad avere la mente lucida per la finale.

È impossibile rimanere impassibili a quelle parole, anche se non siete fan del ballerino.

Oltre a questo evento, i quattro semifinalisti avranno un problema in più da risolvere quest’anno, non bastava la pressione di essere rimasti in quattro in gara, ma il cambiamento della regola per la manche finale sicuramente non aiuta a smorzare la tensione.

Ecco che cosa ha deciso la De Filippi e voi cosa ne pensate? Sicuramente i giudici non saranno molto felici.

Nuove regole ad Amici di Maria De Filippi

Come ben saprete, la puntata finale di Amici di Maria De Filippi, si svolgerà (senza non poche polemiche) domenica 14 maggio in cui i 4 super finalisti, due cantanti e due ballerini, rispettivamente Angelina e Wax, Isobel e Mattia si sfideranno per vincere la tanto ambita palma di campione. Il sogno di tutti gli allievi del noto talent show è quello di sfondare come è successo a nomi oggi molto celebri come Emma, Alessandra Amoroso e altri ancora.

I 4 finalisti non dovranno soltanto dare il meglio di loro in un duello “all’ultimo sangue”, ma dovranno convivere anche con la notizia che da quest’anno, le regole per la finale sono cambiate. Come si legge nel comunicato, il nuovo regolamento deciso da Maria De Filippi recita: “La finale consiste nella gara tra i 4 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manche. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma”.

La paura di Mattia Zenzola

Mattia Zenzola è spaventatissimo per le condizioni del padre malato, in quanto ha vissuto in tutti questi mesi con la paura di perderlo. Qualche giorno fa, il semifinalista di Amici è stato chiamato in studio con una scusa e quando è arrivato ha trovato una lettera di sua mamma, con un video che mostrava la sua cameretta, quella in cui si va a rifugiare ogni volta che la vita è troppo dura con lui.

Ecco un breve stralcio della lettera scritta dalla mamma di Mattia Zenzola: “Caro Mattia, sono mamma. Finalmente hai raggiunto l’obiettivo che tanto sognavi, quella finale che hai inseguito per due anni superando ogni ostacolo di fronte a te. Di forza ne hai sempre avuta tanta fin da piccolo…La tua camerata è il posto in cui ti sei rifugiato quando papà è stato male, nei mesi in cui hai convissuto con la paura di perderlo…”. Alla fine della lettura della lettera, a grande sorpresa è arrivato il papà di Mattia Zenzola, il quale ha rassicurato suo figlio sulla sua salute con un discorso molto toccante: “Io sto benissimo. Sono qui per te. È passato tutto. Adesso dovrai vivere la tua vita felice. Ti amo tantissimo e lo sai…”.