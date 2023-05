Benedetta Rossi, il modo in cui tratta il suo cane non è passato inosservato: il web ha notato un particolare incredibile

Benedetta Rossi, la famosissima food blogger fa nuovamente parlare di sé. Stavolta è nel mirino per come è solita trattare il suo cagnolone. Il Web esplode.

Benedetta Rossi è un personaggio molto amato dagli italiani, che amano seguirla non solo in TV ma anche sui Social, dove lei è molto attiva. Inizialmente il suo progetto Fatto In Casa Da Benedetta era divulgato solo sul Web. Il fischio d’inizio lo ha avuto con un Canale YouTube e poi, visto il grandissimo successo riscontrato, è approdato in TV.

Sono seguite poi svariate pubblicazioni di volumi di cucina a dir poco coloratissimi dove lei ci dona non solo ricette, ma anche preziosi consigli su come tenere pulita la casa, fare in modo intelligente la spesa, nonché creare con le nostre mani qualcosa di originale per la nostra tavola e per i nostri bambini.

Lei è famosa per proporre piatti molto semplici da preparare e che non prevedono tra l’altro ingredienti difficili da reperire o comunque costosi. Grande amante della natura e degli animali, vive in uno splendido casale nelle Marche. Cura personalmente il suo orto e per occuparsi delle faccende domestiche si alza molto presto al mattino.

I grandi amori di Benedetta

È sposata da diversi anni con Marco Gentili, che sovente appare in sua compagnia sia nei video che negli scatti Social. Il loro amore procede a gonfie vele e a quanto pare il segreto della sua durata, è il fatto che prima di essere fidanzati e poi marito e moglie, siano stati grandi amici. Si conoscono infatti da tantissimi anni, fin da quando erano ragazzi.

La coppia non ha avuto figli ma considera tali i propri amici di pelo, anch’essi vere e proprie star. A far loro compagnia ci ha pensato per tantissimo tempo un cagnolone di nome Nuvola. Quando è scomparso è stato un dolore immane per Benedetta e Marco, oltre che per i loro estimatori, che si erano affezionati alla creatura. Poco dopo a riscaldare i loro cuori ci ha pensato il delizioso Cloud.

Le giornate di Cloud

Anche lui appare spesso e volentieri sulle varie piattaforme social della Rossi . Ora un video in particolare che lo riguarda ha suscitato grande interesse nel vasto popolo del web. In esso il cagnolone è stato ripreso in vari momenti della sua giornata. Lo vediamo in primis riposarsi sul divano e poi uscire in giardino per una corsetta che si è allargata anche ai campi.

Poi è tornato a casa felice come non mai alla sola idea di gustarsi del buon cibo e di contare sulle coccole di Benedetta e del marito. Loro lo trattano da re dal momento che non gli fanno mai mancare nulla, soprattutto il loro affetto. Trascorrono molto tempo con lui, lo fanno svagare, riposare e si preoccupano della sua salute. E lui, il meraviglioso Cloud, è sempre più bello e gioioso.