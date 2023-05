La famiglia di X Factor è in lacrime: vita stroncata all’improvviso

La famiglia di X Factor è in lacrime, una vita stroncata all’improvviso, un personaggio molto amato ha lasciato per sempre non solo la sua famiglia ma anche gli amici e i colleghi che ancora increduli, inoltrano messaggi di cordoglio sui social.

Notizia shock! Una vita stroncata all’improvviso e quella notizia inaspettata che ha distrutto i cuori di tutti quelli che lo conoscevano, lutto per la famiglia di X Factor, tutti in lacrime, non riescono ancora a credere di dovergli dire addio per sempre.

Sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore, erano tutti molto affezionati al noto volto del mondo dello spettacolo, era considerato da tutti come una persona molto umana con cui era bello lavorare. Sentiranno tutti la sua mancanza, alcuni più degli altri.

Cosa sappiamo della nuova edizione di X Factor?

Parlando per un secondo di un discorso più leggero, il 13-14-15 maggio 2023 inizieranno i casting della nuova edizione del talent, X Factor, che si svolgeranno Allianz Cloud di Milano. Per quanto riguarda i giudizi, ci sarà una piccola modifica quest’anno, in quanto se le direttive non cambieranno, a quanto pare a giudicare i concorrenti saranno Francesca Michielin, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini, Fedez e Morgan al posto di Rkomi che sarà impegnato nel suo nuovo progetto discografico.

A cambiare sarà anche la casa discografica che seguirà il fortunato vincitore di questa diciassettesima edizione di X Factor, in quanto non gestirà più il contratto la Sony Music ma la Warner Music, guidata da Pico Cibelli.

Stanotte è venuto a mancare Roberto Rossi, A&R Director Columbia Sony Music Italia. Roberto è stato un membro fondamentale della grande famiglia di X Factor, grazie a lui tanti talenti hanno avuto l’opportunità di emergere e crescere, sul nostro palco e fuori. Per la sua… pic.twitter.com/OU3NPSbDVl — X FACTOR (@XFactor_Italia) May 11, 2023

Lutto nel mondo dello spettacolo

Purtroppo un’altra vita è stata stroncata in questo 2023, a lasciarci questa volta è stato il discografico e direttore d’orchestra Roberto Rossi, pilastro della A&R Director Columbia Sony Music Italy. Il noto personaggio ha lavorato in diversi settori, tra cui il Festival di Sanremo dove ha diretto diversi personaggi famosi, come per esempio Francesco Renga e Daniele Cristicchi.

Anche tutta la famiglia di X Factor è in lacrime, in quanto Roberto Rossi era di casa per il talent. Sono rimasti tutti scioccati dalla sua morte, causata da una lunga malattia, molti personaggi famosi gli hanno voluto rendere omaggio tra cui Simona Ventura con cui ha collaborato per diverso tempo. Ecco che cosa ha dichiarato in merito: “Quando decisi, nel #2007, di fare la giudice di X Factor Italia su RaiDue sei stato il primo a capire i miei timori nel camminare in terreni così misteriosi e a tendermi la mano. Sei stato un grande amico, non ti scorderò mai Roberto. Buon viaggio”.